«Όμηροι» της ΔΥΠΑ οι «δήθεν» ωφελούμενοι: Πέντε μήνες χωρίς την επιδότηση για ανέργους 30-59

«Όμηροι» της ΔΥΠΑ οι «δήθεν» ωφελούμενοι, όπου καταγγέλουν στην Εφημερίδα «Συνείδηση», ότι πέντε μήνες μετά και ακόμη δεν έχουν λάβει την επιδότηση από το πρόγραμμα της «ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για ανέργους 30-59».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ως εμπαιγμό αντιλαμβάνονται οι ωφελούμενοι του προγράμματος «ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για ανέργους 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες» της ΔΥΠΑ στην Αιτωλοακαρνανία και σε όλη τη χώρα το γεγονός ότι πέντε μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος δεν έχουν λάβει ούτε ένα από τα 17.000 ευρώ που δικαιούνται ως επιδότηση.

Στις 5 Μαΐου αναρτήθηκαν οι πίνακες των αποτελεσμάτων για το νέο πρόγραμμα, που θα επιχορηγήσει με 17.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε κατόπιν αύξησης του προϋπολογισμού, από 100 εκατ. ευρώ σε 170 εκ. ευρώ, ο αριθμός των ωφελούμενων αυξήθηκε από 5.880 σε 10.000 ανέργους. Με βάση τα όσα προέβλεπε η πρόσκληση του προγράμματος, μετά την έναρξη δραστηριότητας ο κάθε ωφελούμενος θα έπρεπε να είχε λάβει την πρώτη δόση της ενίσχυσης ύψους 4.600 ευρώ (οι άλλες δύο ισόποσες δόσεις ύψους 6.200 ευρώ προβλέπεται να καταβληθούν μετά τη λήξη του α’ και β’ εξάμηνου αντίστοιχα).

Και ενώ οι έλεγχοι των επιμέρους φάσεων του προγράμματος συνεχίζονται από τα στελέχη της ΔΥΠΑ, δεν έχει καμία καταβολή στους ωφελούμενους. «Δεν πάει άλλο, έχουμε αγανακτήσει και από πάνω έχουμε πνιγεί στα χρέη για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας» ανέφερε χαρακτηριστικά στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ωφελούμενη του προγράμματος στο Αγρίνιο, που έχει ανοίξει κατάστημα ρούχων μέσω του προγράμματος.

«Ένα πρόγραμμα που αφορά ανέργους και υπόσχεται να τους επιδοτήσει με ένα κεφάλαιο κίνησης, θα έπρεπε να εξελίσσεται στις πληρωμές του, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση του προγράμματος. Γιατί μιλάμε για ανέργους, που δεν έχουν το κεφάλαιο κίνησης και για να τα βγάλουμε πέρα με όλες τις υποχρεώσεις να «τρέχουν», από το ενοίκιο, τη ΔΕΗ, τον ΕΦΚΑ κτλ αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε από συγγενείς και φίλους» εξηγεί η ίδια ωφελούμενη.

Εντωμεταξύ από την πλευρά της ΔΥΠΑ προκύπτουν διάφορες δικαιολογίες για την καθυστέρηση των πληρωμών, που εντείνουν ακόμη περισσότερο την αγανάκτηση των δικαιούχων. Στην αρχή, η δικαιολογία των αρμοδίων ήταν ότι δεν έχει ανοίξει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να υποδεχθεί τα αιτήματα χρηματοδότησης των ωφελούμενων, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Πλέον σε κάποιες περιοχές της χώρας οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, όπως για ωφελούμενο του προγράμματος από την Αθήνα, ο οποίος μετέφερε στην Εφημερίδα «Συνείδηση» πως ξανά η

δικαιολογία από πλευράς ΔΥΠΑ είναι ότι δεν έχει ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα για να καταχωρηθούν τα αποτελέσματα των έλεγχων. «Κι όταν τους ρώτησα τι πρέπει να γίνει για να ανοίξει το σύστημα, μου απάντησαν ότι περιμένουν εντολή από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ για να ανοίξει το σύστημα… Γιατί λοιπόν δεν δίνεται η εντολή; Μας κοροϊδεύουν τόσους μήνες» περιέγραψε ο εν λόγω ωφελούμενος.

Τη χειρότερη όμως απάντηση έλαβε μια από τις ωφελούμενες του προγράμματος στο Αγρίνιο, όταν εξέφρασε στα στελέχη της ΔΥΠΑ την αγανάκτησή της για την καθυστέρηση στις πληρωμές. «Τα χρήματα είναι επικουρικά…» μετέφερε στην Εφημερίδα «Συνείδηση» πως της απάντησαν, με την ίδια να απορεί πως είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο, όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα που υπόσχεται κεφάλαιο κίνησης σε ανέργους. «Αν είχαμε το κεφάλαιο κίνησης, δεν θα περιμέναμε το πρόγραμμα για να ξεκινήσουμε τη δραστηριότητά μας…»

Και φυσικά η όλη ιστορία έχει κάποια στοιχεία σουρεαλισμού… «Είμαστε από το πρόγραμμα υποχρεωμένοι να έχουμε και ταμπελάκι που να λέει ότι η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΥΠΑ. Γιατί να έχουμε το ταμπελάκι, αυτό όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ; Για να διαφημίζεται η κυβέρνηση; Γιατί να διαφημίζεται η κυβέρνηση, όταν πέντε μήνες τώρα η επιχείρηση στηρίζεται μόνο στους κόπους μας; Για να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στην Αθήνα και να κάνει σόου με την γυναίκα που άνοιξε ένα καφέ;» ανέφερε χαρακτηριστικά άλλη ωφελούμενη του προγράμματος στο Αγρίνιο.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως με απορία την ώρα που οι ίδιοι είναι στον «αέρα», οι ωφελούμενοι παρακολουθούν τις εξαγγελίες της ΔΥΠΑ για νέα παρόμοια επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν ανέργους,

Σε κάθε περίπτωση από την έως τώρα πορεία, οι 10.000 ωφελούμενοι του προγράμματος αντιλαμβάνονται πλέον ότι στην Ελλάδα πολλά πράγματα είναι εντελώς παράδοξα. Ακόμη κι όταν η επιχειρηματικότητα επιδοτείται και καλείται να λειτουργήσει σε ένα θεωρητικά τουλάχιστον «προστατευμένο» περιβάλλον, το ρίσκο μπορεί να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο….

Πάντως αν οι πληρωμές καθυστερήσουν και άλλο ή αν γίνουν κοντά στο τέλος της χρόνιας, όπως ακούγεται, αρκετοί από τους ωφελούμενους σκέφτονται να κλείσουν την επιχείρηση που άνοιξαν, υπό το βάρος των υποχρεώσεων και της ανατροπής του προγραμματισμού που είχαν κάνει, καθώς υπολόγιζαν ότι μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς θα ελάμβαναν περίπου τις 10 από τις 17.000 ευρώ της επιδότησης του προγράμματος.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»