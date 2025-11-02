Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Oμάδα γυναικών Παναιτωλικού: Επιστροφή από Ζάκυνθο με νικηφόρο σερί, 2-0 με Δόξα Πηγαδακίων

Οι γυναίκες του Παναιτωλικού συνεχίζουν το νικηφόρο σερί, αφού πέρασαν και από τη Ζάκυνθο επικρατώντας 2-0 της Δόξας Πηγαδακίων

Η ομάδα Γυναικών του Παναιτωλικού συνέχισε το νικηφόρο σερί της στη Ζάκυνθο, όπου επικράτησε με 2-0 της Δόξας Πηγαδακίων για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής. Η ομάδα μας ήταν ανώτερη και δεν απειλήθηκε από τις γηπεδούχες, ενώ έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Η O’ Driscoll σημείωσε τα δύο γκολ, στο 21’ και στο 79’. Αγωνίστηκαν οι: Kozak, Γρομητσάρη (84’ Θοδωρή), Μπάρτζα, Bostard, Βάτσικα, Font (84’ Τζουμερκιώτη), Castles, O’ Driscoll, Ντζάνη (62’ Παπαϊωάννου), Βρανά (62’ Τσίντζουρα), Da Silva (79’ Κολοβού).

panetolikos.gr

