Oμάδα γυναικών Παναιτωλικού: Επιστροφή από Ζάκυνθο με νικηφόρο σερί, 2-0 με Δόξα Πηγαδακίων

Η ομάδα Γυναικών του Παναιτωλικού συνέχισε το νικηφόρο σερί της στη Ζάκυνθο, όπου επικράτησε με 2-0 της Δόξας Πηγαδακίων για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής. Η ομάδα μας ήταν ανώτερη και δεν απειλήθηκε από τις γηπεδούχες, ενώ έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Η O’ Driscoll σημείωσε τα δύο γκολ, στο 21’ και στο 79’. Αγωνίστηκαν οι: Kozak, Γρομητσάρη (84’ Θοδωρή), Μπάρτζα, Bostard, Βάτσικα, Font (84’ Τζουμερκιώτη), Castles, O’ Driscoll, Ντζάνη (62’ Παπαϊωάννου), Βρανά (62’ Τσίντζουρα), Da Silva (79’ Κολοβού).

panetolikos.gr