Ομάδα Γυναικών Αγρινίου: «Στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων»

Στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων και η Ομάδα Γυναικών Αγρινίου που δίνουν τον δικό τους αγώνα επιβίωσης στα μπλόκα της Αιτωλοακαρνανίας και όλης της χώρας.

Η ανακοίνωση:

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, γυναίκες και άνδρες, που δίνουν αγώνα επιβίωσης στα μπλόκα του αγώνα, για να μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους από τον κόπο της δουλειάς τους.

Στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροκτηνοτρόφων και στο νομό μας, με το μαζικό και πολύ δυναμικό μπλόκο που έστησαν και στην Αιτωλοακαρνανία διεκδικώντας όσα είναι αναγκαία για τη στήριξη του εισοδήματός τους.

Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι και δικός μας αγώνας:

Γιατί η πολιτική που έχει εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής, που κρατά χαμηλά τις τιμές στο χωράφι και αφήνει τους παραγωγούς χωρίς βιώσιμο εισόδημα, είναι η ίδια πολιτική που πολλαπλασιάζει τις τιμές για τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ, σε βάρος της δικής μας τσέπης, ώστε να θησαυρίζουν βιομήχανοι και μεγαλέμποροι.

Γιατί η πολιτική που εγκαταλείπει τους αγροτοκτηνοτρόφους στο έλεος των καιρικών φαινομένων και των ζωονόσων, χωρίς να τους αποζημιώνει για τις καταστροφές στις καλλιέργειες και την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, ευθύνεται για τη μετατροπή βασικών ειδών διατροφής (κρέας, γαλακτοκομικά) σε «είδη πολυτελείας» για τις οικογένειές μας.

Γιατί η πολιτική που τώρα θέλει να φορτώσει στις πλάτες των αγροτών τα «σπασμένα» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εκατομμυρίων που ξεκοκαλίστηκαν από «υμέτερους», είναι η ίδια που ποδοπατά κάθε ανάγκη και δικαίωμά μας.

Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) την οποία υπηρετούν απαρέγκλιτα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, τρέφοντας τα σκάνδαλα που ευδοκιμούν στο έδαφος αυτό.

«Δεν πάει άλλο» λένε οι αγρότες και αγρότισσες που βγαίνουν αυτές τις μέρες στον δρόμο και παλεύουν για να μην ξεκληριστούν από μια πολιτική που οδηγεί στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής στα χέρια μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων.

«Δεν πάει άλλο» λέμε οι γυναίκες του μόχθου στις πόλεις και στα χωριά που αρνούμαστε να θυσιάσουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας για δημόσια δωρεάν Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, για να θεριέψει η «πολεμική οικονομία» και να στηριχτεί η γενικευμένη στρατιωτική προετοιμασία στην ΕΕ.

Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που είναι αντιμέτωποι με πετσοκομμένες επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, με συμπιεσμένες γι’ αυτούς τις τιμές των προϊόντων, με αυξημένο το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που εκτοξεύονται τα κέρδη των μεγάλων αγροτικών βιομηχανιών, των μεσαζόντων και των τραπεζών. Καταδικάζουμε την πολιτική που βάζει την επιβίωση των αγροτοκτηνοτρόφων στο ζύγι του «κόστους» για το κράτος και του οφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Θα είμαστε στο πλευρό των αγροτών, στηρίζοντας τα αιτήματά τους ενάντια σε κάθε επιχείρηση συκοφάντησης και τρομοκράτησης του αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν.