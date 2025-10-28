Όλυμπος: Η «ιπτάμενη πιανίστρια» παίζει πιάνο στο χείλος του γκρεμού

Στον μυθικό Όλυμπο, η Έλενα Ξυδιά, γνωστή ως «ιπτάμενη πιανίστρια», μετέτρεψε το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας σε μια μοναδική μουσική σκηνή πάνω στο χείλος του γκρεμού.

Με την πρώτη αναλαμπή του ήλιου, οι ακτίνες φώτισαν το πρόσωπο και τα χέρια της, καθώς οι πρώτες νότες αντήχησαν πάνω από το άπειρο χάος του Ολύμπου.

H Αγία Τριάδα βρίσκεται στο δρόμο προς την Αγία Κόρη, σε απόσταση περίπου 4 χλμ. από τη Βροντού και σε υψόμετρο 550μ. Κτισμένη εδώ και πάνω απο 400 χρόνια πάνω σε βράχο, σε μια απότομη πλαγιά, βρίσκεται το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας, ό,τι απέμεινε από το ομώνυμο βυζαντινό μοναστήρι του 14ου αιώνα. Η παρουσία του συνθέτει μια εξαιρετικά όμορφη και από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Ολύμπου.

Το βίντεο, που καταγράφει τη μουσική αυτή ιεροτελεστία, αποτελεί μέρος του εθελοντικού προγράμματος “Piano Natural Heritage Project”, με στόχο την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από τη δύναμη της μουσικής και της εικόνας.

Δείτε το μαγευτικό βίντεο:

Βίντεο: Elena Xidia