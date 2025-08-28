Ολυμπιακός στο Champions League: Δύσκολες μάχες με την ελίτ της Ευρώπης

Έτοιμος για δύσκολες μάχες ο Ολυμπιακός, μπαίνοντας στη League Phase του Champions League, απέναντι στην ελίτ της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο «Grimaldi Forum» του Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν αντιμέτωποι με μερικούς από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις και μεγάλα ευρωπαϊκά βράδια.

Το πιο ηχηρό «ραντεβού» έρχεται στο Φάληρο, όπου οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, την πολυνίκη του θεσμού, σε μία αναμέτρηση που ήδη δημιουργεί τεράστια προσμονή.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δοκιμαστεί στο εμβληματικό «Καμπ Νόου» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ζώντας από κοντά το μεγαλείο των δύο «κολοσσών» του Ισπανικού Ποδοσφαίρου.

Η κλήρωση όμως επιφύλαξε και άλλες παραδοσιακές δυνάμεις.

Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, πρωταθλήτρια Γερμανίας τα τελευταία χρόνια, ενώ στο Λονδίνο θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, σε μία μονομαχία που ξυπνάει μνήμες από τις μεταξύ τους «μάχες» του παρελθόντος.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην πάντα επικίνδυνη Αϊντχόφεν, αλλά και με το ταξίδι στο Άμστερνταμ για το ματς με τον Άγιαξ.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Κυπριακή Πάφο, ενώ θα κάνουν και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ταξίδι στο Καζακστάν, όπου θα φιλοξενηθούν από την Καϊράτ Αλμάτι.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase:

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός)

Μπαρτσελόνα (εκτός)

Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός)

Άρσεναλ (εκτός)

Αϊντχόφεν (εντός)

Άγιαξ (εκτός)

Πάφος (εντός)

Καϊράτ Αλμάτι (εκτός)