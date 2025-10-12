Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

Μετά από ένα σπουδαίο ντέρμπι που κρίθηκε στο φινάλε, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 90-86 , για την 2η αγωνιστική της GBL, παίρνοντας το πρώτο ματς των «αιωνίων» στη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε ακόμη και με +10 στο ΣΕΦ, με πρώτους σκόρερ τους Σορτς και Τολιόπουλο, αλλά ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και με κορυφαίο τον Βεζένκοφ και “κλειδί” τον Γουόρντ, κατάφερε να φέρει… τούμπα το ματς και να φθάσει στη νίκη μετά από “θρίλερ” στα τελευταία λεπτά.

Οι Πειραιώτες βρήκαν δύο σημαντικά καλάθια με Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα στο τέλος και “λύγισαν” τον… Σλούκα που προσπάθησε σχεδόν μόνος του στο φινάλε να πάρει το ματς για τους “πράσινους”. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε έτσι την πρώτη νίκη στα φετινά “αιώνια” ντέρμπι, αλλά και το προβάδισμα για την κορυφή στην GBL.

Το παιχνίδι

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με καλές άμυνες το παιχνίδι και το σκορ ήταν χαμηλό στα πρώτα λεπτά, με τους Πειραιώτες να έχουν ως επιθετικό “πόλο” τον Βεζένκοφ και τους “πράσινους” να στηρίζονται στον Σορτς, ελλείψει του Ναν. Το ντέρμπι στο ΣΕΦ είχε έτσι συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, με την ομάδα του Αταμάν να κλείνει την πρώτη περίοδο με ένα μικρό σερί, για το υπέρ του 21-18 στο 10′.

Ακολούθησε ένα “καυτό” επιθετικό δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκός να ξεφεύγει στο σκορ, για να “μαζέψει” στη συνέχεια τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Οι φιλοξενούμενοι στο ΣΕΦ, έφεραν τον Τολιόπουλο από τον πάγκο και αυτός ήταν ασταμάτητος στη δεύτερη περίοδο, πετυχαίνοντας 14 πόντους με τρία συνεχόμενα τρίποντα, για να δώσει στην ομάδα του ένα “καθαρό” προβάδισμα στο ματς.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε ακόμη και με +10, αλλά οι “ερυθρόλευκοι” βρήκαν με τη σειρά τους αρκετά ελεύθερα μακρινά σουτ, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει με buzzer beater τρίποντο στο τέλος του ημιχρόνου, μειώνοντας στο 48-43 για τον Ολυμπιακό στο 20′.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός έκανε την αντεπίθεσή του με πρωταγωνιστές του Γουόρντ και Βεζένκοφ και κατάφερε να φέρει… τούμπα το ματς για να πάρει και πάλι προβάδισμα, αλλά ο Παναθηναϊκός συνέχισε να βρίσκει επιθετικές λύσεις και παρέμεινε σε απόσταση… βολής ενόψει της τελευταίας περιόδου στο ντέρμπι του ΣΕΦ. Χουάντσο και Γιούρτσεβεν έδωσαν εύκολους πόντους στους “πράσινους”, αλλά η άμυνά τους δέχθηκε 25 πόντους στην τρίτη περίοδο και οι Πειραιώτες έκαναν το 68-67 στο 30′.

Όλα κρίθηκαν έτσι στην τελευταία περίοδο, όπου ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένα γρήγορο 6-0 με πρωταγωνιστή τον Ντόρσεϊ και πήρε προβάδισμα νίκης μπροστά στους οπαδούς του στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός δεν τα παράτησε όμως και το ματς ήταν… θρίλερ μέχρι και τα τελευταία λεπτά. Σορτς και Σλούκας έδωσαν μάλιστα νέα πνοή στην ομάδα του Αταμάν, για να πάρει αυτή εκ νέου το προβάδισμα, με 81-80. Οι Πειραιώτες βρήκαν όμως τα δύο καλάθια της νίκης με Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα στα τελευταία δευτερόλεπτα, για να φθάσουν στη νίκη με 90-86 και να πανηγυρίσουν κόντρα στους “πράσινους” στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Γουόρντ 12 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ), Βεζένκοβ 22 (9/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 16 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μιλουτίνοβ 12 (3/5 δίποντα, 6/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Λαρεντζάκης, Λι 6 (3/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παπανικολάου 3 (1), Πίτερς 6 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή), Χολ 6 (2/3 δίποντα, 2/5 βολές, 4 ριμπάουντ)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 19 (8/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Όσμαν 8 (3/3 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Χολμς 2, Γκραντ 2 (1/5 σουτ), Ερνανγκόμεθ 13 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Σλούκας 10 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος 14 (1/1 δίποντο, 4/7 τρίποντα), Μήτογλου 10 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 8 (4/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ)

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi