Ολυμπιακός: Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τίμησαν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με φανέλα

Φανέλα του Ολυμπιακού χάρισαν στην Πρέσβειρα των ΗΠΑ οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Με την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχτηκε ο Ολυμπιακός τη Ζάλγκιρις, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η Γκίλφοϊλ παρακολούθησε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (12.11.25), από κοντά την αναμέτρηση, κάθισε μαζί με τους Προέδρους του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Με τους Προέδρους της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ να της χαρίζουν μια φανέλα, με το όνομά της.

Σε σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται:

«Ο Ολυμπιακός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις.

Οι Πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την υποδέχτηκαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμη ευρωπαϊκής βραδιάς!».

