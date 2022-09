Ολυμπιακός: Καταδικάζει το περιστατικό με τον Νοτιοκορεάτη φίλαθλο – «Από σήμερα, είναι μέλος του συλλόγου»

Πέρα από την καταδίκη κάθε μορφής βίας, η πειραϊκή ΠΑΕ ξεκαθάρισε πως ο άτυχος φίλαθλος που δέχθηκε επίθεση το απόγευμα της Πέμπτης ανήκει πλέον στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια, προσθέτοντας πως οι δράστες δεν έχουν θέση στο φαληρικό γήπεδο.

Bunch of Hooligans just assaulted a Korean youtuber outside the Karaiskakis right before the Freiburg match. Please address this @olympiacosfc #OLYSCF

The full stream: https://t.co/pou1fOioZc pic.twitter.com/b06Sm9AVfu

— Ryu (@LeonardRyu) September 15, 2022