Ολυμπιακός – Αγρίνιο: Πανζουρλισμός στην υποδοχή των ερυθρολεύκων εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό (video – εικόνες)

Πανζουρλισμός από οπαδούς του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο όπου έφθασε το απόγευμα του Σαββάτου (29.11.25) η αποστολή των ερυθρολεύκων για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Οπαδοί κάθε ηλικίας θέλησαν να προϋπαντήσουν τους παίκτες της ομάδας και βρέθηκαν από νωρίς έξω από το ξενοδοχείο.

Η βροχόπτωση που δεν έλεγε να σταματήσει δεν πτόησε όλους όσοι έβαλαν στόχο να δουν τους ποδοσφαιριστές από κοντά και να τους υποδεχθούν κάνοντας κόκκινη τη νύχτα!

Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί (30/11, 17:00) με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το Σάββατο (29/11) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Στην αποστολή του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιλαμβάνονται οι:

Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.