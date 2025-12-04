Ολυμπία Οδός: Η Πατρών – Πύργου σε κυκλοφορία – Μια νέα σελίδα για τη Δυτική Ελλάδα

Μια νέα σελίδα για την Δυτική Ελλάδα, αναφέρει η Ολυμπία Οδός για την Πατρών – Πύργου που δόθηκε στην κυκλοφορία και αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας.

• Μείωση του χρόνου διαδρομής σε 40‘ για Πάτρα-Πύργο και σε 2 ώρες και 45’ για Αθήνα-Πύργο

• Το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων στη χώρα

• Ισχυρή ζήτηση από την πρώτη ημέρα: ήδη 829.000 διελεύσεις στο πρώτο τμήμα από τον Αύγουστο

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, μεταξύ Μιντιλογλίου και Καμινίων, εγκαινιάστηκαν σήμερα από την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την παράδοση αυτού του τμήματος ολοκληρώνεται η παράδοση του έργου, μετά και τη θέση σε λειτουργία των πρώτων 65 χιλιομέτρων το περασμένο καλοκαίρι. Με ολόκληρο το μήκος των 277 χιλιομέτρων πλέον ανοιχτό στην κυκλοφορία, η Ολυμπία Οδός αποτελεί πλέον τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας.

Υλοποιημένο στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, το τμήμα Πάτρα-Πύργος προσφέρει μια καθοριστική αναβάθμιση σε σχέση με την παλαιά Εθνική Οδό. Η νέα υποδομή διαθέτει σύγχρονη χάραξη, πλήρη διαχωρισμό κατευθύνσεων, κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα. Έργα υποδομής όπως γέφυρες, ανισόπεδοι κόμβοι, χώροι στάθμευσης και ανισόπεδοι κόμβοι εξασφαλίζουν ασφαλείς και ομαλές συνδέσεις με το περιφερειακό οδικό δίκτυο. Συμπληρωματικές αναβαθμίσεις -συμπεριλαμβανομένης της αντιπλημμυρικής προστασίας, των παράπλευρων και συνδετήριων οδών– βρίσκονται σε εξέλιξη.

Χάρη σε αυτό το νέο τμήμα, ο χρόνος διαδρομής Πάτρα-Πύργος μειώνεται κατά 50%, στα 40 λεπτά, ενώ η διαδρομή Αθήνα-Πύργος διαρκεί πλέον 2 ώρες και 45 λεπτά. Πέρα από τη μείωση του χρόνου ταξιδιού, ο νέος αυτοκινητόδρομος συνιστά σημαντικό άλμα στην οδική ασφάλεια. Τα σύγχρονα πρότυπα κατασκευής, η ενισχυμένη επιτήρηση, η διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και η 24/7 οδική βοήθεια από τις επιχειρησιακές ομάδες της Ολυμπίας Οδού προσφέρουν πλέον πολύ ασφαλέστερες μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Η ποιότητα εξυπηρέτησης εισέρχεται επίσης σε νέα εποχή. Η Ολυμπία Οδός είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής, προσφέροντας ταχύτερη και πιο απλή εμπειρία για τους οδηγούς. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω καινοτομίες, καθώς η Ολυμπία Οδός προετοιμάζει την εφαρμογή τεχνολογιών που ήδη χρησιμοποιούνται στο τμήμα Ελευσίνα-Πάτρα, όπως η χιλιομετρική χρέωση, προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιβεβαιώνουν ήδη την ισχυρή αποδοχή του έργου. Στους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 829.000 διελεύσεις, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του αυτοκινητόδρομου για τη μετακίνηση και την περιφερειακή ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα.

Βασικά στοιχεία

• 277 χλμ: συνολικό μήκος της Ολυμπίας Οδού– 3ος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα

• 75 χλμ.: νέο τμήμα Πάτρα-Πύργος

• 50% μείωση στον χρόνο διαδρομής μεταξύ Πάτρας και Πύργου (40 λεπτά)

• 2 ώρες και 45 λεπτά μεταξύ Αθήνας και Πύργου

• 100% ηλεκτρονικά διόδια στην Πατρών-Πύργου

• 24/7 λειτουργία και οδική βοήθεια

• 829.000 διελεύσεις στους πρώτους τέσσερις μήνες

• 6.800 διελεύσεις η ημερήσια κυκλοφορία

• Σύγχρονες τεχνικές υποδομές που στηρίζουν ασφαλείς και ανθεκτικές