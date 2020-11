Ολυμπία Οδός: Άσκηση Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας – Κυκλοφοριακές αλλαγές

«Άσκηση Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας» θα πραγματοποιηθεί στις σήραγγες Πλατάνου που βρίσκονται μεταξύ του κόμβου Ακράτας και του κόμβου Καλαβρύτων το βράδυ της Τρίτης 03 Νοεμβρίου προς τα ξημερώματα της Τετάρτης 04 Νοεμβρίου 2020.

Για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στην Άσκηση και των διερχόμενων οδηγών, από τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης 03.11.2020 έως το αργότερο τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 04.11.2020 θα πραγματοποιηθεί ολιγόωρη εκτροπή και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας μεταξύ των Χ.Θ. 151,8 και Χ.Θ. 155,5 εκτός των σηράγγων Πλατάνου μέσω της παράπλευρης βοηθητικής οδού, που βρίσκεται βορείως αυτών.

Η προγραμματισμένη “Άσκηση Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας” θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά την διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

