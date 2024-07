Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Όλα όσα έγιναν στη ξεχωριστή τελετή έναρξης στις όχθες του Σηκουάνα

Μετά από 100 χρόνια οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεψαν στο Παρίσι - Οι Γάλλοι κατάφεραν να προσφέρουν στον πλανήτη το μεγαλύτερο υπαίθριο σόου που σίγουρα θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού έκαναν πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής με μία αρκετά διαφορετική τελετή έναρξης διάρκειας τεσσάρων ωρών.

Βάρκες μετέφεραν τους αθλητές, χορευτές κρέμονταν από στύλους, drag queens παρέλασαν σε γέφυρες και οι ολυμπιακοί δακτύλιοι φώτισαν τον Πύργο του Άιφελ. Όλα αυτά κάτω από καταρρακτώδη βροχή.

Η Γαλλία είχε υποσχεθεί ότι η τελετή έναρξης θα ήταν το μεγαλύτερο υπαίθριο σόου στη Γη. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι παρακολουθούσαν και εκατοντάδες άλλοι στάθηκαν στα παράθυρα και τα μπαλκόνια των γύρω κτιρίων.

Το σόου είχε υποσχεθεί να αποδομήσει τα γαλλικά στερεότυπα και η αμερικανίδα τραγουδίστρια Lady Gaga ήταν η πρώτη σταρ που έδωσε τον τόνο για ένα γλαφυρό κιτς θέαμα.

Εμφανίστηκε από μια γιγαντιαία χρυσή σκάλα, περιτριγυρισμένη από ροζ πομπόν και γιγαντιαίες βεντάλιες με ροζ φτερά, για μια ερμηνεία που θύμισε καμπαρέ.

Αργότερα, η τραγουδίστρια της ποπ Aya Nakamura, ανέβηκε στην Pont des Arts σε μια τολμηρή μουσική αντιπαράθεση που την είδε να εμφανίζεται με τη Γαλλική Φρουρά της Δημοκρατίας, η οποία βρισκόταν σε τέλειο σχηματισμό με στρατιωτικά τύμπανα. Η Nakamura τραγούδησε αποσπάσματα από τραγούδια του θρυλικού Γάλλου κροίσου Charles Aznavour, καθώς και τις δικές της επιτυχίες, Pookie και Djadja, με τη χορωδία του γαλλικού στρατού και τη στρατιωτική μπάντα χάλκινων πνευστών.

Η παρουσία της Nakamura θεωρήθηκε θρίαμβος μετά τις ρατσιστικές αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προοπτική να τραγουδήσει, οι οποίες είχαν οδηγήσει τον εισαγγελέα του Παρισιού να ξεκινήσει έρευνα για φερόμενες ρατσιστικές προσβολές εναντίον της νωρίτερα φέτος.

Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιείται εκτός σταδίου.

Οι τρικλοποδιές

«Η τρελή ιδέα που έγινε πραγματικότητα», όπως χαρακτήρισε την τελετή ο Εμανουέλ Μακρόν, έπρεπε να αντιμετωπίσει ορισμένα εμπόδια.

Πρώτον, μια σειρά από επιθέσεις δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο TGV υψηλής ταχύτητας προκάλεσαν χάος στις μετακινήσεις σε όλη τη Γαλλία ώρες πριν από την έναρξη της τελετής.

Στη συνέχεια ήρθε ένας καιρικός εφιάλτης. Αντί για το απαλό καλοκαιρινό βραδινό φως που ήλπιζαν οι σκηνοθέτες, υπήρξε κατακλυσμός, καθώς οι ουρανοί άνοιξαν. Οι μετεωρολόγοι είπαν μάλιστα ότι η βροχόπτωση ήταν ισοδύναμη με αυτή 15 ημερών σε έξι ώρες.

