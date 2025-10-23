Ολοκληρώθηκε το Συνέδριο «Διασύνδεση bio-παραγωγής, bio-μεταποίησης και bio-τουρισμού».

Ολοκληρώθηκε το Συνέδριο «Διασύνδεση bio-παραγωγής, bio-μεταποίησης και bio-τουρισμού»., στο Μεσολόγγι στο Μέγαρο Χρυσόγελου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διασύνδεση bio-παραγωγής, bio-μεταποίησης και bio-τουρισμού», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στο Μέγαρο Χρυσόγελου, στην Ι.Π. Μεσολογγίου, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE» από τις αναπτυξιακές εταιρείες ΑΙΤΩΛΙΚΗ, ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ, ΕΤΑΝΑΜ, ΑΧΑΪΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ και ΜΕΣΣΗΝΙΑ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για τον αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό και την υγιεινή διατροφή. Συγκεκριμένα,

- ο κ. Καραντινός Γεράσιμος, από την Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας, αναφέρθηκε στη σύνδεση της bio-παραγωγής, της bio-μεταποίησης και του bio-τουρισμού για την αειφόρο ανάπτυξη.

- η κα Αντωνάτου Χαρά,Προϊσταμένη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας ανέλυσε τις προδιαγραφές χορήγησης σήματος επισκέψιμου ελαιοτριβείου και του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

- ο Δρ. Ιωάννης Κουρκουτάς, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Βιοτεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, ανέπτυξε την σημαντικότητα τηςμικροβιακής βιοποικιλότηταςστην ανάδειξη τοπικών προϊόντων

- ο Δρ. Καραγιάννης Δημήτρης, Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ, Ερευνητής – Ειδικός στη Γαστρονομία, την Τουριστική Ανάπτυξη Προορισμών και τον Γαστρονομικό Τουρισμό,ανέλυσε πως η διατροφή μπορεί να οδηγήσει στην τουριστική ανάπτυξη, την υγεία και την κοινωνική συνοχή

- ο κ. Σπηλιάκος Χάρης, Διευθυντής του Γραφείου Έργων και Προγραμμάτων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,έθιξε το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας και παρουσίασε τις δράσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την καταπολέμησήτης και

- η κα Ελένη Ε. Νικολάου, MSc, Κλινικός Διαιτολόγος - Αθλητικός Διατροφολόγος, ανέπτυξε το θέμα της ισορροπημένης διατροφής για παιδιά και εφήβους.Οι εταίροι του σχεδίου συνεργασίας ευχαριστούν όσους παρευρέθηκαν και όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του συνεδρίου.

Το συνέδριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020" (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 - Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία».