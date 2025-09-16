Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης Αστακού

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης Αστακού και απαγορεύεται η χρήση του νερού για πόση και μαγείρεμα μέχρι νεωτέρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Κοινότητας Αστακού, ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης Αστακού.

Απαγορεύεται η χρήση του νερού για πόση και μαγείρεμα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες (καθαρισμός, απολύμανση δικτύου, δειγματοληψίες και λήψη αποτελεσμάτων). Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για το πότε το νερό θα είναι κατάλληλο για πόση και μαγείρεμα.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.