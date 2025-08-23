Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανακαίνισης του Καθολικού της Ι. Μ. Αγίου Κοσμά Θέρμου

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανακαίνισης του Καθολικού της Ι. Μ. Αγίου Κοσμά Θέρμου στο Μέγα Δένδρο όπου και θα υποδεχθεί τους προσκυνητές

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των εργασιών της εκ βάθρων ανακαινίσεως του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στο Μέγα Δένδρο Θέρμου, η Ιερά Μονή είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους εκατοντάδες προσκυνητές, που συρρέουν το διήμερο 23 και 24 Αυγούστου για να τιμήσουν τον μεγάλο Άγιο, στον τόπο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Οι εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης ξεκίνησαν τον μήνα Μάιο και περιλάμβαναν εργασίες στο Ιερό Βήμα του Καθολικού και στον κυρίως Ναό. Συγκεκριμένα: πραγματοποιήθηκε καινούργια μαρμαρόστρωση στο δάπεδο και ορθομαρμάρωση του Ιερού Βήματος. Τοποθετήθηκε νέο, περίτεχνο, ξυλόγλυπτο τέμπλο, αγιογραφήθηκαν νέες εικόνες στο τέμπλο και αντικαταστάθηκαν οι κανδήλες του τέμπλου με νέες ασημένιες κανδήλες. Επίσης, αντικαταστάθηκαν τα έπιπλα του Ιερού Βήματος (ντουλάπια, καρέκλες, πολυθρόνες) με ξυλόγλυπτα και αποκτήθηκαν νέα Ιερά Σκεύη και Ιερά Καλύμματα.

Στον κυρίως Ναό επισκευάσθηκε και συντηρήθηκε το υπάρχον δάπεδο, ολοκληρώθηκε η αγιογράφηση και αντικαταστάθηκε ο κεντρικός πολυέλαιος με νέο, που περιλαμβάνει και τον μοναστηριακό χορό. Επίσης, αντικαταστάθηκε η παλαιά μικροφωνική εγκατάσταση με νέα, σύγχρονη για την καλύτερη και αρτιότερη απόδοση του ήχου. Το κόστος των μέχρι τώρα εργασιών ανήλθε στο ποσό των 135.000 € και καλύφθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του από ευλαβείς δωρητές, οι οποίοι επιθυμούν να κρατήσουν την ανωνυμία τους.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη η μελέτη της νομιμοποιήσεως και της αξιοποιήσεως των κτιρίων της Ιεράς Μονής, καθώς και η μελέτη διαμορφώσεως του προαυλίου χώρου.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με την ανύστακτη μέριμνα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, ο οποίος πολλάκις έχει εκφράσει την επιθυμία για την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά, στο πλαίσιο ανάδειξης του θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής και της προβολής του προσώπου και του σπουδαίου έργου του μεγάλου Εθνεγέρτου και Φωτιστού των Ελλήνων, που αποτελεί κορυφαία και επιβλητική μορφή του νεωτέρου Μαρτυρολογίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνισης, προβλέπεται τα κτίρια της Ιεράς Μονής να αξιοποιηθούν ως χώρος φιλοξενίας επισκεπτών και προσκυνητών. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί πλούσια εκκλησιαστική βιβλιοθήκη, με σκοπό, καταρχάς την υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού προς το θεολογικό βιβλίο και εν γένει την ενίσχυση της τοπικής πνευματικής κίνησης και ζωής.

Παράλληλα, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μουσειακός χώρος για την διαδραστική παρουσίαση της ζωής και του έργου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Υπενθυμίζεται, ότι έχει οριστεί επιστημονική επιτροπή, με υπεύθυνη την κα Μαρία Ράπτη, Ομότιμη Καθηγήτρια της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων, η οποία θα συντονίσει την οργάνωση των εκδηλώσεων για τα διακόσια (200) χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, που θα διεξαχθούν στους χώρους της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά, του πρωτεργάτου της πνευματικής αφύπνισης των σκλαβωμένων Ελλήνων και της προετοιμασίας για τον μεγάλο ξεσηκωμό για την ελευθερία του Γένους.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός εκφράζει τις ευχαριστίες, την ευαρέσκεια και τον δίκαιο έπαινο προς όλα τα μέλη της νέας Διαχειριστικής Επιτροπής της Ιεράς Μονής που εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται συντονισμένα και αποτελεσματικά για την ολοκλήρωση των έργων. Από την πρώτη ημέρα αναλήψεως της ευθύνης της διαχείρισης της Ιεράς Μονής, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μυρτιάς, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφος ως Πρόεδρος, η Μοναχή Θεολογία, Αδελφή της Ιεράς Μονής, ο π. Ευάγγελος Αγοραστόπουλος, Εφημέριος της Ιεράς Μονής, η κα Γεωργία Σταυροπούλου, Δικηγόρος και ο κ. Κωνσταντίνος Γουβαλάρης ως μέλη της Επιτροπής, εργάζονται με υποδειγματικό ζήλο και αυταπάρνηση, διαχειριζόμενοι με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια τα έσοδα της Ιεράς Μονής, έργο το οποίο ήδη έχει αποδώσει εύχυμους καρπούς.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός εκφράζει επίσης θερμές ευχαριστίες προς όλους τους επώνυμους και ανώνυμους δωρητές και όλους τους συνεργάτες, που με αγάπη και διάκριση συμπαραστέκονται στο έργο της Επιτροπής και της Ιεράς Μονής όλα αυτά τα χρόνια. Σκοπός όλων είναι το Μοναστήρι του Αγίου Κοσμά – πλησίον του χωριού Μέγα Δένδρο, όπου ο Άγιος έζησε τα πρώτα του χρόνια και όπου διασώζονται τα θεμέλια της πατρικής του οικίας, αλλά και στο Κοιμητήριο του χωριού αναπαύονται οι μακάριοι γονείς του – να αποκτήσει την δόξα και την αίγλη που του πρέπει και του αναλογεί.

Είθε ο Άγιος Κοσμάς, ο πολιούχος και έφορος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, να καθίσταται ο ουράνιος προστάτης και ο ακοίμητος μεσίτης στον θρόνο της Μεγαλωσύνης του Θεού, για όλους όσοι αγαπούν την Ιερά Μονή του, την επισκέπτονται και συνδράμουν το έργο που επιτελεί.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό στον ακόλουθο σύνδεσμο https://photos.app.goo.gl/V5nLVQK99sCq7sCp6