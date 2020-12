Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το αφιέρωμα του INTERREG – CIAK στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Ο Ιταλικός Νότος & η Δυτική Ελλάδα συναντήθηκαν κινηματογραφικά, μέσω του αφιερώματος του INTERREG – CIAK, στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους το οποίο ξεκίνησε στις 28 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2020, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στο φετινό Φεστιβάλ που διοργανώθηκε ψηφιακά εξαιτίας της πανδημίας, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πρώτοι στην Ελλάδα το παραγόμενο κινηματογραφικό υλικό του έργου Interreg CIAK: “Common Initiatives to Acknowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema” ή «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού μέσω του κινηματογράφου».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος στο μήνυμά του, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ήταν μια πρωτόγνωρη διοργάνωση σε μια πρωτόγνωρη χρονιά. Όμως νομίζω πως αυτή η διοργάνωση που λόγω πανδημίας διεξήχθη κυρίως με τη βοήθεια της τεχνολογίας πέρα από απολύτως επιτυχημένη δημιούργησε και ένα νέο πλάνο, πολύ σημαντικό και για τα επόμενα χρόνια. Αποδείχτηκε πως το διαδίκτυο συνέβαλε ώστε το φεστιβάλ να εξακτινωθεί ακόμα περισσότερο και να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό σημείο συνάντησης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων (…).Θερμά συγχαρητήρια στους βραβευθέντες, στο σύνολο των συμμετεχόντων, στους διοργανωτές και στους συντελεστές. Είναι πάντα ανακούφιση και χαρά να βλέπουμε νέους δημιουργούς και τελικά να αντιλαμβανόμαστε τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος. Είναι η δύναμη που θα μας βοηθήσει όλους να βγούμε νικητές απ’ τη δοκιμασία που περνάμε. Η δύναμη που κάνει αυτό το φεστιβάλ κάθε χρόνο και καλύτερο».

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Βασίλης Γιαννόπουλος ο οποίος επεσήμανε: «Tο Φεστιβάλ κατόρθωσε κάτω από αντίξοες συνθήκες να αυξήσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητά του, κάτι το οποίο αποδεικνύουν τόσο η μεγάλη επισκεψιμότητα της επίσημης ιστοσελίδας του όσο και το πλήθος των online προβολών».

Τη λήξη του Φεστιβάλ χαιρέτησαν επίσης η μουσειοπαιδαγωγός και συντονίστρια των Κριτικών Επιτροπών Ειρήνη Δελιδάκη, ο εκπαιδευτής Νίκος Σταμπουλόπουλος και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και ψυχή του Φεστιβάλ Δημήτρης Σπύρου.

Η αυλαία έπεσε με την διαδικτυακή εκδήλωση που παρουσίασε η ηθοποιός Νάνσυ Μπούκλη.

Το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία με sold-out προβολές, όχι μόνο στις μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες των διαγωνιστικών του προγραμμάτων αλλά και σε αφιερώματα όπως αυτό στον σπουδαίο Τζιάνι Ροντάρι. Εξαιρετικό ενδιαφέρον και σημαντική επιτυχία είχαν εξάλλου και τα εργαστήρια του Φεστιβάλ, ορισμένα από τα οποία ακόμα συνεχίζονται.

Η μεγάλη απήχηση του σε όλη τη χώρα – με χαρακτηριστικά τα δεκάδες σχετικά δημοσιεύματα πολλών ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων πανελλήνιας κυκλοφορίας, πολλά από τα οποία αναφέρθηκαν και στο αφιέρωμα INTERREG CIAK – απέδειξε τη δίψα του κοινού για τον παιδικό και εφηβικό κινηματογράφο και έδωσε ιδέες για το μέλλον του Φεστιβάλ, ακόμα και όταν επανέλθει στο φυσικό του χώρο στην Ηλεία, στις αίθουσες του Πύργου και της Αμαλιάδας.

Το αφιέρωμα INTERREG-CIAK στο Φεστιβάλ αφορά δέκα μικρού μήκους ταινίες που παρήγαγε η Επιτροπή Κινηματογράφου της Απουλίας (Apulia Film Commission) στο πλαίσιο του έργου CIAK που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, με έργα νέων σκηνοθετών από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα Περιφέρειες Απουλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας βασισμένες στη μνήμη και τα κοινά στοιχεία Ελλάδας-Ιταλίας. Το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε μετά από ομαδική δουλειά και συνεργασία νέων κινηματογραφιστών, η δε ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντική.

Στο Φεστιβάλ Ολυμπίας προβλήθηκαν σε πρώτη πανελλήνια προβολή οι εννέα από τις δέκα ταινίες του CIAK. Οι αναλυτικές κρατήσεις εισιτηρίων ανά τίτλο του αφιερώματος είναι οι εξής: Allimonò (276), Angelo (95), Like in Mykonos (103), The Heavens (95), Mother Tongue (167), Lotus (162), The performance (109), The return (91) και Wavesland (110).

