Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις της Ρωσίας με την Ουκρανία – Θολό το τοπίο για τα αποτελέσματα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για το αν υπήρξε κάποιου είδους συμφωνία από τις δύο πλευρές.

Οι συζητήσεις των αντιπροσωπειών των δυο χωρών, έγιναν στο σημείο «Aleksandrovka – Vilcha» της πόλης Γκόμελ της Λευκορωσίας. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει από το γραφείο του Ζελένσκι, η ουκρανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με την Ρωσία ζήτησε την αποχώρηση όλων των ρωσικών δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος, περιλαμβανομένων της Κριμαίας και του Ντονμπάς.

H ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε εκεί με ελικόπτερα. Σε αυτή συμμετείχαν ο υπουργός Αμυνας Ολέκσιι Ρέζνικοφ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Τοτσίτσκιι, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ, οι βουλευτές Αρακάμια και Ουμέροφ και ο εκπρόσωπος της Τριμερούς Ομάδας Επαφής, Κόστιν.

Η Μόσχα εκπροσωπήθηκε από το δεξί χέρι του προέδρου Πούτιν, Βλαντιμίρ Μεντίνισκι, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο, τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν, τον επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής της Κρατικής Δούμας, Λεονίντ Σλούτσκι και τον Ρώσο πρεσβευτή στη Λευκορωσία Μπόρις Γκριζλόβ.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ χαιρέτισε την έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο Γκόμελ. «Αυτό είναι το πρώτο βήμα, χαιρετίζουμε τη συνάντηση», ανέφερε το RIA Novosti.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. «Αυτό το θέμα δεν είναι στην τρέχουσα ατζέντα. Πρέπει να εστιάσουμε τώρα σε πιο πρακτικά πράγματα. Πρέπει να διατυπώσουμε μια απάντηση τις επόμενες ώρες, όχι τα χρόνια. Η Ουκρανία έχει ευρωπαϊκές προοπτικές, αλλά πρέπει να πολεμήσουμε τον επιτιθέμενο», είπε.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας Βλαντιμίρ Μακέι δήλωσε ότι ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο ελπίζει να επιλύσει όλα τα ζητήματα κρίσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας κατά τις διαπραγματεύσεις.

«Ο πρόεδρος Λουκασένκο ελπίζει ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλα τα ζητήματα κρίσης και όλοι οι Λευκορώσοι προσεύχονται για αυτό», δήλωσε ο Μακέι κατά την έναρξη των ρωσο-ουκρανικών συνομιλιών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών, οποιαδήποτε αιτήματα και προτάσεις μελών των αντιπροσωπειών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, θα «εκτελούνται σιωπηρά».

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών στις συνομιλίες της με την Ουκρανία, είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. «Κάθε ώρα που παρατείνεται η σύγκρουση, υπάρχουν Ουκρανοί πολίτες και στρατιώτες που πεθαίνουν. Συμφωνήσαμε ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, αλλά θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών», δήλωσε σε τηλεοπτικά δίκτυα ο Ρώσος διαπραγματευτής και σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε σήμερα το πρωί εκεί όπου επρόκειτο να α διεξαχθούν συνομιλίες με τη Ρωσία για να αξιώσει «άμεση» εκεχειρία και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία. «Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις», αναφέρει η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωσή της. «Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος», διευκρίνισε.

