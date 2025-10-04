Ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες στο λιμάνι της Ναυπάκτου

Ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες στο λιμάνι της Ναυπάκτου, στο σημείο όπου θα δένουν τα σκάφη και οι βάρκες.

Οι πέτρες σε συνδυασμό με το μάρμαρο έχουν ήδη πάρει σχεδόν την τελική τους μορφή.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού λιμανιού, την αναβάθμιση της θέσης του ως τοπόσημο της πόλης, αλλά και την ουσιαστική στήριξη σε σημεία που αντιμετώπιζαν προβλήματα στο Ενετικό λιμάνι.

