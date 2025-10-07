Όλο το Mega γιορτάζει - Καρέ καρέ ο λαμπερός γάμος της Ελευθερίας Νταβατζή

Όλο το Mega σε γάμο, καθώς παντρεύτηκε η δημοσιογράφος Ελευθερία Νταβατζή τον εκλεκτό της καρδιάς της.

O λόγος για την... Ελευθερία Νταβατζή που παντρεύτηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου τον σύντροφό της, Νίκο και όλοι οι συνάδερφοι και συνεργάτες της ήταν εκεί, στην πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής της.

Η Φαίη Σκορδά είχε ανακοινώσει τα ευχάριστα μέσα από το Buongiorno λέγοντας στη δημοσιογράφο: «Ελευθερία μου νομίζω ότι για εσένα ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι, να πω με το καλό; Γιατί σε λίγες ημέρες παντρεύεται η Ελευθερία μας και τα έχει ετοιμάσει όλα».

Και η δημοσιογράφος ευχαρίστησε την ομάδα της εκπομπής για τις ευχές τους, ενώ, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κάνοντας χιούμορ της είχε πει «Ένα πράγμα μένει, αν θα τραγουδήσω εγώ στο γάμο. Το συζητήσαμε, είμαι τραγουδιστής γάμου»!

Δείτε στιγμιότυπα από τον λαμπερό γάμο της Ελευθερίας Νταβατζή

Πηγή: gossip-tv.gr