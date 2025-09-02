Ολική έκλειψη Σελήνης στον ουρανό της Ευρυτανίας την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Μια μαγευτική ολική έκλειψη Σελήνης θα σκιάσει τον ουρανό της Ευρυτανίας την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στην Ευρυτανία την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την ολική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι ορατή από νωρίς το βράδυ.

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Ευρυτανίας «Η Άρτεμις» διοργανώνει εκδήλωση παρατήρησης στον Ξηριά, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του ουρανού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Σελήνη θα ανατείλει λίγο πριν τις 20:00, ήδη μερικώς καλυμμένη, ενώ στις 20:30 θα ξεκινήσει η κύρια φάση της ολικής έκλειψης που θα διαρκέσει περίπου έως τις 21:50. Το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

