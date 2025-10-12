Όλα για όλα με τη Δανία – Η Εθνική θέλει το τρίποντο της ζωής της

Τη Δανία αντιμετωπίζει η Εθνική Ελλάδας για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ (12/10/25, 21:45, ALPHA) και καλείται να δείξει αντίδραση, μετά τα δύο συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα.

Η ήττα με 3-0 από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» έφερε τα πρώτα σύννεφα στο στρατόπεδο της Ελλάδας και το αναπάντεχο αποτέλεσμα στην Σκωτία (ήττα με 3-1) έβαλε σε μπελάδες την Εθνική ποδοσφαίρου στη μάχη της πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει να εμφανιστεί έτοιμη για μάχη και να παλέψει να πάρει το τρίποντο που θα την κρατήσει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η Δανία απέδειξε στον Πειραιά, ότι είναι σπουδαία ομάδα και θέλει πολλή προσοχή ο τρόπος αντιμετώπισης των Ελλήνων παικτών, διότι οι Σκανδιναβοί ξέρουν να εκμεταλλεύονται τα λάθη των αντιπάλων τους.

Ο Χρήστος Τζόλης στη συνέντευξη τύπου τόνισε ότι δεν πρέπει να γίνουν ξανά λάθη από τους Έλληνες παίκτες, γνωρίζοντας την ικανότητα των παικτών του Μπράιαν Ρίμερ να χτυπούν τις αδυναμίες του αντιπάλου.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει να διαχειριστεί κανένα πρόβλημα τραυματισμού και έχει διαθέσιμους όλους τους παίκτες του για να καταστρώσει το πλάνο του, με στόχο το «διπλό» στο κατάμεστο στάδιο Πάρκεν στην Κοπεγχάγη.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi