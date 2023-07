Οκτώ νεκροί στη Νιγηρία μετά από έκρηξη βυτιοφόρου – Εικόνες αποκάλυψης

Ένα βυτιοφόρο εξερράγη στη νότια πολιτεία Όντο της Νιγηρίας, με αποτέλεσμα να καούν οκτώ άνθρωποι, ανακοίνωσε η υπηρεσία οδικής ασφάλειας της χώρας.

Το βυτιοφόρο μετέφερε βενζίνη και εξερράγη ενώ τα θύματα προσπαθούσαν να αποσπάσουν το πολυπόθητο καύσιμο, σύμφωνα με τον Ezekiel Sonallah, επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Σώματος Οδικής Ασφάλειας στο Όντρο, όπως αναφέρει το in.gr

Ο Sonallah δήλωσε ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βυτιοφόρου την Κυριακή, βγήκε από το δρόμο και συνετρίβη στην περιοχή Odigbo.

Τόσο ο οδηγός όσο και ο βοηθός του διέφυγαν σώοι και αβλαβείς. Είπε ότι «το πρόβλημα ήταν η προσπάθεια των θυμάτων να αποσπάσουν το καύσιμο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτή ήταν η αιτία της έκρηξης.

