Οινιάδες: Όλα τα φώτα στραμμένα στην 454η Επέτειο της Ναυμαχίας των Εχινάδων ή Λεπάντο

Όλα τα φώτα στραμμένα στην 454η Επέτειο της Ναυμαχίας των Εχινάδων Νήσων ή του Λεπάντο στις Οινιάδες Μεσολογγίου όπου φορείς και κάτοικοι τιμούν με εκδηλώσεις τη μάχη που άλλαξε την ιστορία.

Η ανακοίνωση:

Φορείς, Σύλλογοι, Αθλητικές Οργανώσεις, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας αναμένεται να συγκεντρωθούν το ερχόμενο Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον όρμο Σκρόφα - περιοχή ΙΧΘΥΚΑ Οινιαδών, για να αποδώσουν τις δέουσες τιμές στους πεσόντες και όσους αγωνίστηκαν στην συγκλονιστική Ναυμαχία των Εχινάδων ή του Λεπάντο, το γεγονός που έκρινε τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων σε Ανατολή και Δύση.

Πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο ως προς τον ιστορικά ακριβή τόπο που διεξήχθη η επική μάχη, εύκολα προσβάσιμο με αυτοκίνητο και περίοπτη θέα προς το θαλάσσιο πεδίο τις εκβολές του Αχελώου Ποταμού και τις Νότιες Εχινάδες Νήσους (Οξειά).

Στο βυθό της Οινιαδίτικης Θάλασσας, στο Ιόνιο, βρίσκονται καταποντισμένα τα πλοία και ο βαρύς οπλισμός των αντιμαχόμενων, στα χώματα κάτω από το σημείο της εκδήλωσης είναι που προσάραξαν οι Οθωμανοί και έπεσαν στα χέρια των Δυτικών πολεμώντας σε θάλασσα και ακτή.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να αναδείξει την σημαντική αυτή μάχη που άλλαξε το ρου της ιστορίας και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μας.

Οι εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται με μέριμνα του πολιτιστικού φορέα «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» που συμβάλλει με το έργο του στην πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάδειξη της περιοχής των Οινιαδών και των νήσων Εχινάδων.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν :

Ο «Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου»

Η «Οινιαδών Ανάπτυξις» - ΑΜΚΕ

Η «Δράση Πολιτών Νεοχωρίου»

Ο φορέας Oiniades Running Team

Ο «Χορευτικός Σύλλογος Νεοχωρίου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»

Ο Σύλλογος Γυναικών Νεοχωρίου

Ο Σύλλογος Νεολαίας Νεοχωρίου Acheloistas

Λίγα λόγια για την Ναυμαχία:

Σύμφωνα με τις καταγραφές των ιστορικών, η Ναυμαχία έγινε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 1571 μεταξύ του στόλου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τον Ενωμένο στόλο του Ιερού Συνασπισμού (Holy League) της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, της Σαβοΐας, της Νεάπολης και Σικελίας και του Παπικού Κράτους που περιλάμβαναν στις τάξεις τους πλήθος Ελλήνων ποτισμένων με την επιθυμία της απελευθέρωσης του υπόδουλου έθνους και την ανασύσταση της Ρωμανίας.

Η ναυμαχία του Λεπάντο που διεξήχθη στις νότιες Εχινάδες νήσους, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες παγκοσμίως καθώς η συντριβή της μέχρι τότε ανίκητης τουρκικής αρμάδας από τον συμμαχικό στόλο των χριστιανικών κρατών της Ευρώπης, ανέκοψε την διείσδυση των Οθωμανών στο Ιόνιο και την δυτική Μεσόγειο, γεγονός καθοριστικό για την Δύση.

Η αφίσα: