Οινιάδες: Οι προετοιμασίες για την γιορτή Οίνου συνεχίζονται

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες στις Οινιάδες, για την μεγάλη γιορτή του Οίνου, στον τόπο καταγωγής της Ευρωπαϊκής Αμπελουργίας!

Στην ιστορική κωμόπολη της Κατοχής, στην οινοπαραγωγό περιοχή των Οινιαδών, συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς οι προετοιμασίες για το «4ο Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών» που πρόκειται να λάβει χώρα το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. στην άνω πλατεία Κατοχής, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την μακραίωνη σχέση των Οινιαδών με την αμπελουργία και το κρασί!

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Οινοπαραγωγών Κατοχής «Οινέας», η «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ επιπλέον συμμετέχουν δυναμικά ο Σύλλογος Γυναικών Κατοχής «Αλθαία», ο Σύλλογος Νεολαίας Κατοχής, το Χορευτικό Τμήμα Α.Σ Αχελώος Κατοχής, ο Σύλλογος Γυναικών Νεοχωρίου, εθελοντές και μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του φθινοπώρου στη περιοχή στο οποίο συμμετέχει σύσσωμη η τοπική κοινωνία δείχνοντας ότι όταν οι φορείς που αποτελούν την κοινωνία των πολιτών συνεργάζονται μπορούν να πετύχουν πολλά και επωφελή για τον τόπο.

Διαχρονικά παραγόμενο προϊόν της περιοχής και ένα από τα πιο συχνά απαντώμενα φυτά που αναφέρονται και έως τις μέρες μας και είναι αυτοφυή στην περιοχή είναι η άμπελος. Η άμπελος, το κρασί, η σταφίδα και άλλα παράγωγα της κυριαρχούσαν από αρχαιοτάτων χρόνων στο φυσικό τοπίο της περιοχής και αποτελούσε το πιο φημισμένο προϊόν των Οινιαδών, οι κάτοικοι των οποίων το καλλιεργούσαν και το εξήγαγαν σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η κυριαρχία της αμπέλου εντυπώνεται χαρακτηριστικά και από τα πολλά τοπωνύμια της περιοχής που έλκουν την προέλευση τους από το ομώνυμο φυτό αλλά και την ενασχόληση των κατοίκων με την αμπελουργία που συντηρούν μακρά παράδοση και τεχνογνωσία που μεταλαμπαδεύεται από τους παλαιοτέρους στους νεότερους.

Μία από τις πιο συνήθεις εικόνες των ανθρώπων που μεγάλωσαν ή έζησαν κάποιες περιόδους στην Κατοχή είναι τα κελάρια των παλιών σπιτιών, στα κατώια, όπου φυλάσσονταν το κρασί σε μεγάλα δρύινα βαρέλια, τα οποία κάθε τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, άνοιγαν διάπλατα τις πόρτες τους για να ξεκινήσει η συγκομιδή και η αποθήκευση του Οίνου και των Οινικών Προϊόντων με τη χαρακτηριστική ευωδία του κρασιού να αναβλύζει από όλες τις γειτονιές.

Στη σύγχρονη εποχή πολλές οικογένειες στις Οινιάδες συντηρούν ακόμη μικρό αμπέλι για τις ανάγκες του σπιτιού συμμετέχοντας όλοι μαζί στην παραγωγή, τη συγκομιδή και την επεξεργασία του προϊόντος. Πολλοί παραγωγοί εμφιαλώνουν και μεταπωλούν το προϊόν σε εστιατόρια, αγορές ή χύδην αποσπώντας κορυφαίες κριτικές για την ποιότητα του προϊόντος ενώ έχουν αναπτυχθεί και λίγοι υπερσύγχρονοι αμπελώνες με μεγάλη όμως παραγωγική ικανότητα που προσδίδουν μεγάλο πλεονέκτημα στην παραγωγική διαδικασία και την προώθηση του προϊόντος. Πρόκειται για δραστηριότητα με δυνητικά μεγάλη συνεισφορά στην διαφοροποίηση του παραγόμενου τοπικού προϊόντος και προοπτικές συνεχούς βελτίωσης και προόδου.

Σκοπός του φετινού Φεστιβάλ είναι αφενός η ανάδειξη της σημασίας του κρασιού και των υποπροϊόντων της Αμπέλου ως εξαιρετικής ποιότητας αγροτοδιατροφικών προϊόντων, άμεσα συνδεδεμένων με την μακραίωνη ιστορία, την οικονομία και την παραγωγική δραστηριότητα των Οινιαδών. Αφετέρου η ενθάρρυνση της ενασχόλησης με την αμπελοκαλλιέργεια νεότερων ηλικιακά παραγωγών αλλά και επαγγελματιών που επιθυμούν να δημιουργήσουν πρώτης ποιότητας εμπορικά και πολιτιστικά προϊόντα με βάση τον οίνο.