Οινιάδες: Με συγκίνηση ο εορτασμός της 454ής Επετείου της Ναυμαχίας των Εχινάδων (Lepanto)

Με συγκίνηση και παρουσίασια πλήθους κόσμου και επισήμων τιμήθηκε στις Οινιάδες Μεσολογγίου η 454η Επέτειος της Ναυμαχίας των Εχινάδων (Lepanto).

Η ανακοίνωση:

Με μία εκδήλωση σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, γεμάτη μεστών νοημάτων και συμβολισμών χθες ημέρα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, ολοκληρώθηκαν για 5η συνεχή χρονιά οι εκδηλώσεις μνήμης για την 454 η Επέτειο της Ναυμαχίας των Εχινάδων (Lepanto) που πραγματοποιήθηκαν στον Όρμο Σκρόφα – Περιοχή ΙΧΘΥΚΑ Οινιαδών.

Εκπρόσωποι της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας, Φορείς, Σύλλογοι, αθλητικές οργανώσεις, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να αποδώσουν τις δέουσες τιμές στους πεσόντες και όσους αγωνίστηκαν στην συγκλονιστική Ναυμαχία των Εχινάδων.

Τα λείψανα τις συγκλονιστικής μάχης ακόμη και σήμερα κείτονται στον Οινιαδίτικο βυθό στις εκβολές του Αχελώου μαζί με τα κουφάρια των πλοίων, τα βαριά κανόνια, τα όπλα και τις πανοπλίες τους.

Ενθυμήματα που ενσωματώθηκαν στο φυσικό περιβάλλον δημιουργώντας έναν τόπο με ιδιαίτερα φορτισμένη ενέργεια, ένα σημείο αναφοράς για όλα τα έθνη της Ευρώπης που ανακουφίστηκαν στο άκουσμα του αποτελέσματος της Ναυμαχίας. Στα έθνη εκείνα που αναθάρρησαν και πάλεψαν λυσσαλέα στη συνέχεια για την ελευθερία τους από τον Οθωμανικό ζυγό ή την ανάσχεση της τουρκικής επέκτασης. Έναν τόπο που μας θυμίζει και σήμερα το χρέος μας ως προς την πίστη, τις αξίες, την παράδοση και την πατρίδα καθώς και την αξία της έγκαιρης επέμβασης και διαφύλαξης των κεκτημένων πριν να είναι πολύ αργά. Νόημα διαχρονικό και επίκαιρο.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Φορέα «Συμμαχία» κ. Ιωάννης Κουρκουμέλης. Στη συνέχεια η διευθύντρια σπουδών του εκπαιδευτικού κέντρου «Επύλλιον» Βασιλική Καρατζογιάννη εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας. Ενώ ακολούθησαν Επιμνημόσυνες Δεήσεις από Ιερείς της Ορθοδόξου και της Καθολικής Εκκλησίας αντίστοιχα. Η εκδήλωση έκλεισε με συμβολική αναπαράσταση της Ναυμαχίας στον Όρμο της Σκρόφας και επίδειξη από τον Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου ανάμεσα από την Οινιαδίτικη Στεριά και την Νήσο Οξειά στις εκβολές του Αχελώου με περίοπτη θέα στο ακριβές πεδίο της Ναυμαχίας. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης πολυάριθμη ομάδα από την Καθολική Κοινότητα Πατρών.

Στο πέρας της εκδήλωσης οι Γυναίκες από το Χορευτικό Σύλλογο Νεοχωρίου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» και το σύλλογο Γυναικών Νεοχωρίου είχαν ετοιμάσει γλυκά και τυρόψωμα για να τρατάρουν τους επισκέπτες.

Ο Πολιτιστικός Φορέας «Συμμαχία» που συμβάλλει με το έργο του στην πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάδειξη της περιοχής των Οινιαδών και των νήσων Εχινάδων, πέραν από κεντρικός Διοργανωτής της εκδήλωσης είναι Φορέας «Ομπρέλα» που συντονίζει και κατευθύνει τις δράσεις των συμμετεχόντων οργανισμών για την επιτυχή πραγματοποιήση της εκδήλωσης σε ετήσια βάση. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί της εκδήλωσης ήταν οι εξής:

Η «Οινιαδών Ανάπτυξις» - ΑΜΚΕ

Ο «Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου»

Η «Δράση Πολιτών Νεοχωρίου»

Ο φορέας Oiniades Running Team

Ο «Χορευτικός Σύλλογος Νεοχωρίου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»

Ο Σύλλογος Γυναικών Νεοχωρίου

Ο Σύλλογος Νεολαίας Νεοχωρίου Acheloistas

Επιπροσθέτως παραβρέθηκαν ο Βουλευτής Νομού Αιτ/νίας Διονύσης Βαλτογιάννης, ο Περιφερειακός σύμβουλος Λάμπρος Δημητρογιάννης, ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, ο Αντιδήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου, Χρήστος Τέγας, ο Πρόεδρος & ιδρυτής της «Διεξόδου», Νίκος Κορδόσης, ο Πρόεδρος της «Οινιαδών Ανάπτυξις» - ΑΜΚΕ Καραβίας Ζαφείρης, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου Νίκος Χαντζής, ο Πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας «Δράση Πολιτών Νεοχωρίου» Γιάννης Χουλιαράς, εκπρόσωποι της Oiniades Running Team Κωνσταντίνος Κότσαλος και Νεκτάριος Νικολάου και πολλοί άλλοι.

Δείτε φωτογραφίες: