Οινιάδες: Δυο κρούσματα ευλογιάς προβάτων στο Νεοχώρι

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κτηνοτρόφους των Οινιαδών, καθώς μετά τις απώλειες από τον καταρροϊκό πυρετό, επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς σε δυο κτηνοτροφικές μονάδες στο Νεοχώρι Μεσολογγίου – Ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο θανάτωσης των ζώων και ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή.



Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες σχετικά με την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε όλο το εύρος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, καθώς λίγες μέρες μετά το Ευηνοχώρι, νέα κρούσματα ευλογιάς επιβεβαιώθηκαν σε δυο κτηνοτροφικές μονάδες στο Νεοχώρι.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι των Οινιάδων καθώς μετά τα κρούσματα του καταρροϊκού πυρετού από μολυσμένα κουνούπια στη Γουριά Οινιαδών, τώρα η ευλογιά των προβάτων έρχεται εισβάλλει και στα κοπάδια των Οινιάδων και απειλή με καταστροφή την κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δυο νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σε δυο κοπάδια, εκ των οποίων το ένα έχει υποστεί τεράστια ζημιά.

Οι αρμόδιες αρχές αντέδρασαν άμεσα φτάνοντας στο σημείο για τη λήψη δειγμάτων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ωστόσο από τους κτηνοτρόφους εκφράζεται δυσαρέσκεια ως προς τα ανεπαρκή μέτρα πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση της νόσου.

Πλέον ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο και τα ζώα που νοσούν θα θανατωθούν, ενώ θα ακολουθήσουν έλεγχοι σε μονάδες της ευρύτερης περιοχής.

Η ανησυχία των κτηνοτρόφων της περιοχής έχει κορυφωθεί καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής ασθένεια, η οποία, αν και δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, προκαλεί ολέθριες απώλειες στα κοπάδια και ολοκληρωτική καταστροφή στην κτηνοτροφία.

iaitoloakarnania.gr