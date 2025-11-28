Οινιάδες: Αύριο η παρουσίαση της Συλλογικής Έκδοσης, Οινιάδες: “Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός”

Οι Οινιάδες στο προσκήνιο! Αύριο η Παρουσίαση της Συλλογικής Έκδοσης Οινιάδες: «Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός»

Αύριο ημέρα Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 το απόγευμα, στο Κτίριο Συγγρού στην Παρόχθια Οδό της ιστορικής κωμόπολης της Κατοχής Οινιαδών, θα παρουσιαστεί στο κοινό η Συλλογική Έκδοση της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ με τίτλο: Οινιάδες: «Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός».

Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο καλύπτει όλες τις ιστορικές περιόδους της περιοχής των Οινιαδών από την αρχαιότητα έως σήμερα, με λεπτομερείς αναφορές, σε γεγονότα, σημεία, πρόσωπα και αναδεικνύει ιστορικά δεδομένα που παρέμεναν άγνωστα στο ευρύ κοινό και που συνιστούν όμως σημαντικό κομμάτι της ιστορικής κληρονομίας του τόπου.

Οι Οινιάδες μία από τις περιοχές με την αρχαιότερη, αδιάκοπη και συνεχής κατοίκηση, με ιστορία περισσότερη από 3000 έτη, συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για σημαντικά γεγονότα από τους ειδικούς, παραμένουν όμως άγνωστες στο ευρύ κοινό. Με την έκδοση του συλλογικού έργου η περιοχή έρχεται ξανά στο προσκήνιο και αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για την ιστορική μελέτη και την ανάδειξη της σπουδαιότητας της περιοχής.