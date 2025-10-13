Οινιάδες: "1ο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού" - Ένα πολύτιμο προϊόν του τόπου

Το "1ο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού" έρχεται στις Οινιάδες αυτό το Χειμώνα!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ο Οργανισμός μας εργάζεται για την διοργάνωση του «1ου Φεστιβάλ Πορτοκαλιού Οινιαδών» τον προσεχή Φεβρουάριο αναδεικνύοντας ένα ακόμη πολύτιμο προϊόν του τόπου μας!

Οι πορτοκαλεώνες των Οινιαδών προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας εσπεριδοειδή με προορισμό όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Οι Οινιάδες την τελευταία δεκαετία με την στροφή στην παραγωγή των εσπεριδοειδών, την βελτίωση της πρόσβασης μέσω της Ιόνιας Οδού κατέστησαν η πρώτη παραγωγός περιοχή στην Ελλάδα παράγοντας τεράστια τονάζ συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές που εμπλέκονται στο εν λόγω εμπόριο.

Το ήπιο και υγρό κλίμα της περιοχής, τα πλούσια χώματα που ποτίζει ο Αχελώος, με άφθονα θρεπτικά συστατικά, εγγυώνται γευστικά και ποιοτικά ανώτερα προϊόντα.

Η ποιοτική και ποσοτικά μεγάλη παραγωγή επετεύχθη, η γνώση γύρω από την καλλιέργεια υπάρχει και μεταδίδεται πλέον από τους παλαιότερους στους νεότερους, το επόμενο στοίχημα είναι αν η περιοχή θα καταφέρει να ανεβεί ένα ακόμη στάδιο, αναπτύσσοντας τις δικές της υποδομές μεταποίησης και τυποποίησης, κατοχυρώνοντας επίσης Προστατευόμενη Ονομασία

Προέλευσης (Π.Ο.Π) και Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε) αντίστοιχα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και διατηρώντας αξιόλογες τιμές πώλησης των προϊόντων και στο μέλλον αναβαθμίζοντας περαιτέρω την θέση της Αιτωλοακαρνανίας στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά.

Μείνετε συντονισμένοι!

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας της «Οινιαδών Ανάπτυξις» - ΑΜΚΕ