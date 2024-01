ΟΗΕ: Να συνεχίζουν να στηρίζουν την UNRWA καλεί ο Α. Γκουτέρες – «Θα λογοδοτήσουν όσοι έχουν ανάμιξη σε τρομοκρατικές ενέργειες»

Μετά τις καταγγελίες και τον σάλο που προκλήθηκε για πιθανή ανάμειξη εργαζομένων της UNRWA στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δεσμεύθηκε ότι θα λογοδοτήσει «όποιος εργαζόμενος των Ηνωμένων Εθνών έχει ανάμιξη σε τρομοκρατικές ενέργειες».

Ωστόσο, ο Γκουτέρες έκανε έκκληση στις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να στηρίζουν την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) μετά την απόφαση αρκετών χωρών να σταματήσουν τη χρηματοδότησή τους.

«Όποιος εργαζόμενος των Ηνωμένων Εθνών έχει ανάμιξη σε τρομοκρατικές ενέργειες θα λογοδοτήσει, μεταξύ άλλων και μέσω ποινικής δίωξης», ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ σε δήλωση. «Η Γραμματεία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την αρμόδια αρχή που θα μπορεί να ασκήσει διώξεις σε βάρος των προσώπων σύμφωνα με τις συνήθειες διαδικασίες της Γραμματείας για τέτοιου είδους συνεργασία».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «Οι δεκάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που εργάζονται για την UNRWA, πολλοί σε κάποιες από τις πιο δύσκολες καταστάσεις για εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων, δεν θα πρέπει να τιμωρούνται. Πρέπει να καλύπτονται οι επείγουσες ανάγκες των απελπισμένων πληθυσμών στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους».

Our @UN colleagues in Gaza are working heroically every day to reach people in need – distributing food, medicine, water & other essential items. But in quantities that are far from enough.

I renew my call for rapid, safe, unhindered & sustained humanitarian access throughout… pic.twitter.com/xs8MYTN0Tq

— António Guterres (@antonioguterres) January 25, 2024