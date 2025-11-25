ΟΗΕ: Μια γυναίκα δολοφονείται από σύντροφο ή συγγενή της κάθε 10 λεπτά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η έκθεση για τις γυναικοκτονίες του 2025 από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και τον ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women), επιβεβαιώνει ότι οι γυναικοκτονίες εξακολουθούν να ανέρχονται σε χιλιάδες απώλειες γυναικών και κοριτσιών, χωρίς κανένα σημάδι ουσιαστικής προόδου.

Πέρυσι, 83.000 γυναίκες και κορίτσια σκοτώθηκαν «με πρόθεση», αναφέρει ο ΟΗΕ. Από αυτές, το 60% – 50.000 γυναίκες και κορίτσια – δολοφονήθηκαν από συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς τους. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν κάθε 10 λεπτά μία γυναίκα ή ένα κορίτσι χάνει τη ζωή της από τα χέρια συντρόφου ή συγγενή. Κατά μέσο όρο, ο αριθμός αυτός είναι 137 την ημέρα. Αντίθετα, μόλις 11% είναι το ποσοστό των ανδρών που δολοφονήθηκαν από συντρόφους ή μέλη της οικογένειας.

«Οι γυναικοκτονίες δεν διαπράττονται από το πουθενά. Εγγράφονται σε κύκλο βίας που μπορεί να αρχίσει με τον καταναγκαστικό έλεγχο, με απειλές, ή παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού κόσμου», υπογραμμίζει με αφορμή την έκθεση με τα ανησυχητικά ποσοστά των γυναικοκτονιών, η Σάρα Χέντριξ, διευθύντρια του τμήματος πολιτικής της υπηρεσίας ΟΗΕ Γυναίκες. Στο κείμενο που συνοδεύει τα αποτελέσματα της έκθεσης, επισημαίνεται πως η ανάπτυξη ορισμένων τεχνολογιών όχι μόνο επέτεινε τη βία σε βάρος γυναικών, αλλά δημιούργησε νέους τύπους της, όπως η δημοσιοποίηση εικόνων και δεδομένων χωρίς τη συναίνεσή τους κι η διασπορά βίντεο γνωστών ως «deepfakes», δημιουργημένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η βία στο διαδίκτυο «δεν περιορίζεται στον κυβερνοχώρο. Μπορεί να υπάρξει εκτράχυνση εκτός ψηφιακού κόσμου και, στις χειρότερες περιπτώσεις, θανάσιμη βλάβη, ως και γυναικοκτονία (…) Για να προληφθούν αυτές οι δολοφονίες, είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν νόμοι που θα αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές βίας που υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια, στο διαδίκτυο κι εκτός αυτού, και θα υποχρεώνουν τους δράστες να λογοδοτούν, προτού γίνουν δολοφόνοι», επέμεινε η Σάρα Χέντριξ.

«Το σπίτι παραμένει ένα επικίνδυνο και μερικές φορές θανατηφόρο μέρος για πάρα πολλές γυναίκες και κορίτσια σε όλον τον κόσμο. Το ενημερωτικό σημείωμα για τις γυναικοκτονίες του 2025 υπενθυμίζει επιτακτικά την ανάγκη για καλύτερες στρατηγικές πρόληψης και πιο αποτελεσματικές αντιδράσεις του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες που ευνοούν αυτή την ακραία μορφή βίας», δήλωσε με τη σειρά του, ο Τζον Μπραντολίνο, αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής του UNODC.

Πηγή: lifo.gr