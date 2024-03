Οι βραβευμένες ταινίες του 8ου Beyond Borders – Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας

Το Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου ετοιμάζεται για την 9η έκδοσή του, 25/8-1/9/2024 στο Καστελλόριζο, στο μεταξύ όμως το μακρινό Καστελλόριζο έρχεται στην Αθήνα. Από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2024 τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του 8ου Beyond Borders θα προβληθούν στον φιλόξενο χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Με προβολές ταινιών, Q&As και masterclasses οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες απ’ όλον τον κόσμο που ξεχώρισαν τον περασμένο Αύγουστο για τον τρόπο που καταπιάνονται με τις λιγότερο γνωστές πτυχές της Ιστορίας, για την κοινωνική τους ευαισθησία, την πρωτοτυπία της ιδέας και την καλλιτεχνική τους αξία.

Όπως δήλωσε η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ: «Το να έρθει το Beyond Borders και στην Αθήνα, ήταν πάγια επιθυμία δική μας, των δημιουργών και βεβαίως του κοινού του φεστιβάλ, που δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει μέχρι το μακρινό, μαγευτικό Καστελλόριζο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και από αυτή τη χρονιά οι βραβευμένες ταινίες του Beyond Borders – Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου θα προβάλλονται τον Μάρτιο και στην Αθήνα, συναντώντας το ευρύτερο κοινό τους. Είμαστε πολύ περήφανοι για τις ταινίες του φεστιβάλ, πολλές από τις οποίες προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα, βρίσκοντας μετά το δρόμο τους στα φεστιβάλ ή και στις αίθουσες. Ταινίες με θάρρος, τόλμη, χιούμορ, τεκμηρίωση, ταινίες που βλέπουν τον κόσμοκαθαρά και που αξίζει να τις δει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Σας περιμένουμε όλους και όλες για τρεις κινηματογραφικές βραδιές στην Αθήνα με αέρα Καστελλορίζου!».

Ξύπνησα 18 της Βέρας Ιόνας Παπαδοπούλου

Ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε, όπως το Scenes with my father (Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ και Βραβείο FIPRESCI) της Ολλανδο-Κροάτισσας σκηνοθέτριας Biserka Šuran σε ελληνική πρεμιέρα που αναβιώνει σκηνές από την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Audrey Napanangka (Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ) της αυστραλιανής Penelope McDonald σε διεθνή πρεμιέρα, που παρακολουθεί τη ζωή της εκπληκτικής Audrey και της οικογένειας Walpiri που ταξιδεύει εκπαιδεύοντας η ίδια τα παιδιά της, το Ξύπνησα 18 (Ειδικό Βραβείο Οδυσσέας) της Βέρας Ιόνας Παπαδοπούλου, όπου έξι ασυνόδευτοι νέοι και νέες μιλούν για τη ζωή στην Ελλάδα, καθώς αλλάζει και δυσκολεύει απότομα στα 18, τα Φύλλα Καπνού (Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ) των Στάθη Γαλαζούλα και Ελίζας Καβαλαράκη, που ξεδιπλώνουν τις μνήμες γυναικών καπνεργατριών, το The hidden children of Colonization (Βραβείο #ThisisEU) του Dominique Regueme σε ελληνική πρεμιέρα, που πραγματεύεται την ιστορία απομάκρυνσης και εξορίας χιλιάδων πολυφυλετικών παιδιών κατά τη διάρκεια του βελγικού αποικισμού στο Κονγκό, τη Ρουάντα και το Μπουρούντι και το Bitter September (Χάλκινος Φοίνικας μicro) της Σοφίας Φαραντάτου σε ελληνική πρεμιέρα για τη διαχείριση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου ή το επίκαιρο A Tale of four Minorities (Βραβείο Καλύτερου Πολιτικού Ντοκιμαντέρ και Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας) του ισραηλινού David Deri σε παγκόσμια πρεμιέρα, με τις αποκαλυπτικές ιστορίες από οικογένειες Μουσουλμάνων, Εβραίων Υπερ-Ορθόδοξων, Εβραίων Θρησκευόμενων Έποικων και Εβραίων Κοσμικών ομοφυλόφιλων, το Will you look at me? (Χρυσός φοίνικας μicro) του κινέζου Shuli Huang, μια εξομολογητική συζήτηση ανάμεσα σε έναν νεαρό σκηνοθέτη και τη μητέρα του και το Scars (Αργυρός Φοίνικας μicro) της Alex Anna σε ελληνική πρεμιέρα, ένα αφοπλιστικά ειλικρινές πορτρέτο της προσωπικής πάλης της ίδιας της σκηνοθέτριας με την κατάθλιψη και τον αυτοτραυματισμό.

Audrey Napanangka της Penelope McDonald

Μη χάσετε επίσης τα masterclasses του Jordan Paterson, καναδού σκηνοθέτη, παραγωγού και συγγραφέα και του Michel Noll, προέδρου της γαλλικής Ecrans des Mondes, εμπνευστή του Grecdoc και διευθυντή Διεθνούς Ανάπτυξης του Beyond borders. Το masterclass του Michel Noll την Παρασκευή 29 Μαρτίου με τίτλο «Πέρα από τη Φαντασία» θα επικεντρωθεί σε ζητήματα διεθνούς διασύνδεσης και ανάπτυξης των κινηματογραφικών φεστιβάλ υπό το πρίσμα της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των μελλοντικών προοπτικών. Το Σάββατο 30 Μαρτίου με το masterclass «Εξερευνώντας τη μετανάστευση μέσω του φακού», ο Jordan Paterson θα εξετάσει ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ και οι ερευνητές των μέσων μαζικής ενημέρωσης σήμερα με την κλιμακούμενη μεταναστευτική κρίση, όπως: Ποια είναι η ηθική της συναίνεσης σε μια κρίση; Ποια είναι η νομική δέσμευση του ντοκιμαντέρ διεθνώς; Ποιος είναι ο ρόλος της συνεργασίας με τους συνομιλητές και των προσωπικών τους απόψεων; Τι εννοούμε πραγματικά με τον όρο ‘πρόσβαση’; Ποιο είναι το ιδεολογικό πλαίσιο του κινηματογραφιστή, ρητά ή σιωπηρά; Και πώς μπορεί το ντοκιμαντέρ να αναπαραστήσει και να δημιουργήσει ταινίες που αντιτίθενται σε κυρίαρχες αφηγήσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας ή των ΜΜΕ;

Φύλλα Καπνού των Στάθη Γαλαζούλα και Ελίζας Καβαλαράκη

Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes.

Με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα και της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Οι προβολές στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, στάση μετρό Κεραμεικός.

Πρόγραμμα προβολών και masterclasses:

Παρασκευή 29 Μαρτίου

16:30-17:15 Masterclass Michel Noll «Πέρα από τη Φαντασία»

18:00-18:30 Έναρξη δράσης / καλωσόρισμα

18:30-19:17 Scenes with my Fatherτης Biserka Suran, 47΄

19:17-19:25 Διάλλειμα

19:25-20:50 Audrey Napanagkaτης Penelope McDonald, 84΄

20:50-21:00 Διάλλειμα

21:00-21:15 Ξύπνησα 18της Βέρας Ιόνας Παπαδοπούλου, 13΄(Ακολουθεί Q&A με τη σκηνοθέτρια)

Σάββατο 30 Μαρτίου

16:00-18.00 Masterclass Jordan Paterson «Εξερευνώντας τη μετανάστευση μέσω του φακού»

18:00-18:40 Φύλλα Καπνούτων Στάθη Γαλαζούλα & Ελίζας Καβαλαράκη, 39΄

18:40-19:00 Q&A με τους σκηνοθέτες

19:00-20:00 The Hidden Children of Colonization του Dominique Regueme, 58΄

20:00-20:10 Διάλλειμα

20:10-20:40 Bitter Septemberτης Σοφίας Φαραντάτου, 26΄

Κυριακή 31 Μαρτίου

18:00-18:20 Will you look at me?του Shuli Huang, 20΄

18:20-19:55 A Tale of Four Minoritiesτου Devid Deri, 95΄

19:55-20:05 Διάλλειμα

20:05-20:15 Scars της Alex Anna, 10΄

20:15 Κλείσιμο δράσης

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα βρείτε στο more.com

Για περισσότερες πληροφορίες: www.beyondborders.gr