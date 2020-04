Οι «βασιλιάδες» του ελληνικού street food στη Νέα Υόρκη είναι δυο αδέρφια από το Μεσολόγγι!

O Κώστας και ο Γιώργος Τσαμπάς με καταγωγή από το Μεσολόγγι έχουν χτίσει την δική τους αυτοκρατορία στο ελληνικό street food στη Νέα Υόρκη και τις σημερινές δύσκολες ημέρες του κορωνοϊού δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο κάνοντας δωρεές γευμάτων σε αυτούς που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης.

To «King Souvlaki» είναι μια οικογενειακή ελληνική επιχείρηση που για δεκαετίες έχει κερδίσει την προτίμηση των Νεοϋορκέζων και Ελληνοαμερικάνων που ξετρελαίνονται για γύρο, σουβλάκι, τζατζίκι, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες και άλλες ελληνικές γεύσεις που τους ταξιδεύουν στον γευστικό κόσμο της Μεσογείου.

Η ιστορία της επιχείρησης ξεκινά από το 1979 όταν ο θείος Λευτέρης αποφάσισε να αφήσει το καρότσι πουλώντας χοτ-ντογκ πρέτσελ και κουλούρια. Έτσι, έφτιαξε το δικό του σημείο της πόλης όπου ψήνονταν κρέας στα κάρβουνα με την παραδοσιακή ελληνική συνταγή μαγνητίζοντας τους περαστικούς και μετατρέποντάς το σε hot spot για τους λάτρεις του φαγητού του δρόμου.

Αργότερα, ο θείος Λευτέρης παρέδωσε τη σκυτάλη στα ανίψια του Κώστα και Γιώργο Τσαμπά με καταγωγή από το Μεσολόγγι, εξελίσσοντας την επιχείρηση και κάνοντάς τη σήμερα μια από τις κορυφαίες αλυσίδες καντινών στη Νέα Υόρκη.

Το «King Souvlaki» σήμερα διαθέτει τέσσερις καντίνες σε​ Astoria (31 Street and 31 Ave), σε Manhattan (W 55th Street and Broadway), σε Bayside (​Northern Boulevard and Bell Boulevard) και σε Bay Ridge Brooklyn (84-02 3rd Ave) έχοντας κερδίσει τους ουρανίσκους των περαστικών οι οποίοι σχηματίζουν ουρές για γευτούν μια πίτα με γύρο, ένα σουβλάκι, πατάτες με τζατζίκι και γενικά την Ελληνική κουζίνα.

Οι ελληνικές καντίνες «King Souvlakis» δεν είναι οι μοναδικές στη Νέα Υόρκη, καθώς το ελληνικό street food έχει διαδοθεί με αρκετούς Ελληνοαμερικάνους να επιχειρούν σε αυτό και τους Νεοϋορκέζους να αγαπούν τις ελληνικές γεύσεις.

Βασιλιάδες και στη μάχη του κορωνοϊού

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει πλήξει σε μέγιστο βαθμό και τη Νέα Υόρκη η οποία προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτή τη πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Σε αυτή τη μάχη, τα αδέρφια Τσαμπά και το «King Souvlaki» έρχονται να ενισχύσουν τον αγώνα αυτών που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή.

Συγκεκριμένα, εκτός από τις δωρεές γευμάτων της ίδιας επιχείρησης προς νοσοκομεία, αστυνομικά και πυροσβεστικά τμήματα, το «King Souvlaki» μέσω ειδικής καμπάνιας παροτρύνει τους πελάτες να κάνουν δωρεά γεύματος και οι καντίνες θα αναλάβουν να παραδώσουν την αποστολή στις υπηρεσίες που επαγρυπνούν αυτές τις δύσκολες ώρες.

