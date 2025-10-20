Οι συνταξιούχοι Αιτωλοακαρνανίας καλούν σε συγκέντρωση κατά των συγχωνεύσεων των Νοσοκομείων Αγρινίου - Μεσολογγίου

Τα Συνεργαζόμενα Σωματεία Συνταξιούχων Αιτωλοακαρνανίας εκφράζουν την αντίθεσή τους στις συγχωνεύσεις των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, καλώντας σε συγκέντρωση στους προαύλειους χώρους των Νοσοκομείων του Νομού

Η ανακοίνωση:

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Σωματείων ν. Αιτωλοακαρνανίας, συμμετείχε στις πρόσφατες συσκέψεις που συγκάλεσαν η ΕΙΝΝΑΑ και τα Σωματεία Εργαζομένων των Νοσοκομείων, σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, αντίστοιχα.

Εκφράσαμε την αμέριστη στήριξη στην πρωτοβουλία που πήραν, μπροστά στο «νέο ΕΣΥ» και τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων, κλινικών, τμημάτων κλπ, που επιδιώκει η κυβέρνηση με τους σχεδιασμούς της.

Τονίσαμε ότι αυτοί οι σχεδιασμοί που αφορούν όλη την Ελλάδα θα έχουν άμεσες συνέπειες, στη ζωή των συνταξιούχων και όλων των εργαζομένων συνολικά στο νομό.

Όλους τους προηγούμενους μήνες τα Σωματεία των Συνταξιούχων είχαμε ξεδιπλώσει ένα μεγάλο σχέδιο δράσης για τα ζητήματα της Υγείας, με συσκέψεις, συνελεύσεις, παρεμβάσεις στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, με μεγάλη κινητοποίηση όλων των συνταξιούχων της Δυτικής Ελλάδας στην 6 η ΥΠΕ στην Πάτρα.

Δηλώνουμε ότι οι ανάγκες μας επιβάλλουν ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, των Νοσοκομείων με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, αύξηση της χρηματοδότησης, κατάργηση κάθε μορφής εμπορευματοποίησης του αγαθού της Υγείας και όχι η παραπέρα υποβάθμισή τους.

Από τη μία η κυβέρνηση και το κράτος ανακοινώνουν πλεονάσματα και από την άλλη δεν μπορούμε το 2025 να έχουμε εξασφαλισμένη Υγεία.

Δεν ανεχόμαστε, να χρηματοδοτούνται οι πάσης φύσεως «αναξιοπαθούντες» επιχειρηματικοί όμιλοι, ακόμα και των πολεμικών εξοπλισμών, όπως ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με εκατοντάδες εκατομμύρια από τη φοροαφαίμαξη μας, από την κατάργηση της 13 ης και 14 ης σύνταξής μας, που τις έχουμε δουλέψει, για να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους και εμείς να έχουμε πενιχρά εισοδήματα, να μην μπορούμε να καλύψουμε ακόμα και βασικές μας ανάγκες.

Καλούμε κάθε συνταξιούχο, άντρες και γυναίκες, να συμμετέχουμε όλοι μαζικά στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος, που έχουν προγραμματίσει οι ΕΙΝΝΑΑ, όλοι οι υγειονομικοί, στα Νοσοκομεία του νομού:

Πέμπτη 23/10/25, συγκέντρωση στους προαύλειους χώρους των Νοσοκομείων στις 13:00μμ, στο πλαίσιο της 3ωρης στάσης τους

Πέμπτη 6/11/2025 συγκέντρωση στους προαύλειους χώρους των Νοσοκομείων, στο πλαίσιο της πανυγειονομικής απεργίας της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ (σε ώρα που θα ανακοινωθεί).

ΤΩΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ!

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ!