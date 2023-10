Οι πρώτες φωτογραφίες της Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας – Τα γυρίσματα στο Κατάκολο Ηλεία

Η Χολιγουντιανή σταρ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Χιλιανού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού Πάμπλο Λαρέν. Οι συντελεστές της ταινίας μοιράστηκαν δύο φωτογραφίες της ως Μαρία Κάλλας.

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω την παραγωγή της “Maria”, η οποία ελπίζω να φέρει την αξιοσημείωτη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας στο κοινό σε όλο τον κόσμο, χάρη στο υπέροχο σενάριο του Steven Knight, το έργο ολόκληρου του καστ και του συνεργείου, και, ειδικά, τη λαμπρή δουλειά και την εξαιρετική προετοιμασία της Αντζελίνα» δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Βασισμένη σε αληθινές μαρτυρίες, η ταινία «Maria» ξετυλίγει την πολυτάραχη, όμορφη και τραγική ιστορία της ζωής της κορυφαίας σοπράνο και εστιάζει στις τελευταίες ημέρες της στο Παρίσι την δεκαετία του 1970. Το σενάριο το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από την απεργία της WGA υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders».

Η ανεξάρτητη παραγωγή έχοντας προσωρινή συμφωνία με το σωματείο SAG-AFTRA ξεκινά τα γυρίσματα τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα οκτώ εβδομάδων στο Παρίσι, την Ελλάδα, τη Βουδαπέστη και το Μιλάνο σύμφωνα με το Deadline.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα γυρίσματα που έχουν ήδη ξεκινήσει, θα διαρκέσουν 8 εβδομάδες και θα γίνουν σε Παρίσι, Ελλάδα, Βουδαπέστη και Μιλάνο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, η Τζολί να ταξιδέψει και στην χώρα μας. Μέρος των γυρισμάτων λέγεται ότι θα πραγματοποιηθεί στο παραλιακό χωριό Κατάκολο του νομού Ηλείας στα μέσα Οκτωβρίου.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Πιερφρανσέσκο Φαβίνο, Αλμπα Ρορβάχερ και Κόντι Σμιτ-Μακφί.

Πληροφορίες του Variety αναφέρουν ότι ο Τούρκος ηθοποιός και βραβευμένος με Emmy Χαλούκ Μπιλγκινέρ θα υποδυθεί τον Αριστοτέλη Ωνάση ενώ η Βαλέρια Γκολίνο την κατά 6 χρόνια μεγαλύτερη αδελφή της Κάλλας, Υακίνθη γνωστή και ως Τζάκι.

