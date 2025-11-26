«Οι πολίτες για το κλίμα»: Ένα διήμερο εκδηλώσεων στο Αιτωλικό για την κλιματική αλλαγή

Ένα διήμερο εκδηλώσεων για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στο Αιτωλικό Μεσολογγίου, με δημόσιες συζητήσεις που επικεντρώνονται στα βιώματα και τα συναισθήματά των πολιτών για την κλιματική αλλαγή.

Η ανακοίνωση:

Ένα διήμερο εκδηλώσεων για το κλίμα διοργανώνεται στο Αιτωλικό στις 6 & 7 Δεκεμβρίου 2025. Δεν πρόκειται για κάποια επιστημονική συνάντηση, αλλά για δύο δημόσιες συζητήσεις που στόχο έχουν να δώσουν τον λόγο στους ίδιους τους πολίτες της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα βιώματα και τα συναισθήματά τους από την κλιματική αλλαγή, και στο πώς αυτά επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους και τη σύνδεσή τους με τη φύση και το περιβάλλον.

Το νησάκι αυτό, στο μέσο περίπου της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου, αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα μικρής επαρχιακής πόλης που δέχεται πιέσεις από το εκρηκτικό μείγμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του χάσματος πόλης-υπαίθρου, δηλαδή της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού, εξουσίας, πόρων και ευκαιριών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εξάλλου, τον περασμένο Μάρτιο ο ανεξάρτητος χώρος τέχνης Tavros, σε συνεργασία με τοπικούς δρώντες και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε στο Αιτωλικό μια ανοιχτή συζήτηση, μέρος του διετούς προγράμματος «Vanishing landscapes – Τοπία που χάνονται». H ουσιαστική εκείνη συζήτηση αποτέλεσε το έναυσμα για την επιλογή του Αιτωλικού ως τόπου υλοποίησης της πρώτης Συνέλευσης Πολιτών στην Ελλάδα, η οποία σχεδιάζεται για το 2026.

Διεθνής πρακτική που κερδίζει συνεχώς έδαφος, οι Συνελεύσεις Πολιτών για το κλίμα αποτελούν μια συμμετοχική διαδικασία που κινητοποιεί τους πολίτες και τους εμπλέκει οργανικά στη χάραξη πολιτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμπερίληψη και συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την ενίσχυση της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης πρωτοβουλίας πραγματοποιούνται και οι διήμερες εκδηλώσεις «Οι πολίτες για το κλίμα».

Πρόγραμμα:

Σάββατο 6.12.2025, 18:00-20:00, Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος «Το Αιτωλικό»

«Πώς λέμε ιστορίες για το κλίμα;» Παρουσίαση βιβλιοθήκης για το κλίμα «Γιάννης Ρουσόπουλος» & δημόσια συζήτηση

Συνομιλούν: Γιάννης Τροχόπουλος, ΑΜΚΕ Future Library, Θοδωρής Γεωργακόπουλος, συγγραφέας, Άλκηστη Χαλικιά, συγγραφέας. Συντονισμός: Αναστασία Βαϊτσοπούλου, δημοσιογράφος

Κυριακή 7.12.2025, 11:00-13:30, Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών Μουσείο «Βάσω Κατράκη»

«Κλιματικό café στο μουσείο» Μια χαλαρή συζήτηση της κοινότητας σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με καφέ και κεράσματα

Συντονισμός: Αναστασία Βαϊτσοπούλου, δημοσιογράφος

Είσοδος ελεύθερη.

Διοργάνωση: Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης, TAVROS Ανεξάρτητος Χώρος Τέχνης, Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος «Το Αιτωλικό», Messolonghi by Locals | Σε συνεργασία με: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού | Με την υποστήριξη: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου