Οι παραινέσεις της «Ένωσης Αγρινίου» μέσα από το παράδειγμά της

Η «Ένωση Αγρινίου» μέσα από το δικό της παράδειγμα σε επένδυση της ΑΜΦΙΓΑΛ, ενθαρρύνει τους νέους να μείνουν και να επενδύσουν στον τόπο τους στηρίζοντας παράλληλα με πράξεις την τοπική ανάπτυξη.

Νέα επένδυση της ΑΜΦΙΓΑΛ ύψους 12 εκατ. ευρώ προανήγγειλε ο πρόεδρος της «Ένωσης Αγρινίου» Θωμάς Κουτσουπιάς στη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης στα γραφεία του Συνεταιρισμού στο Αγρίνιο, όπου βραβεύτηκαν επτά πρωτοετείς φοιτήτριες που εισήχθησαν σε σχολές αγροτικού ενδιαφέροντος και προέρχονται από αγροτικές και όχι μόνο περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Τα χρηματικά έπαθλα της Ένωσης Αγρινίου έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς προέρχονται από το μεγαλύτερο αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής, που επιδιώκει η ύπαιθρος να μείνει ζωντανή με νέους επιστήμονες που επιστρέφουν στον τόπο τους και δεν μεταναστεύουν.

Βέβαια στις μέρες μας με το κόστος ζωής να είναι τόσο υψηλό και το στεγαστικό πρόβλημα να έχει επηρεάσει και τη φοιτητική κατοικία, τα χρηματικά έπαθλα της «Ένωσης» για τους βραβευθέντες εκτός από συμβολικό έχουν και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς είναι ένα βοήθημα στην εκκίνηση της φοιτητικής ζωής.

Όμως πέρα από τους συμβολισμούς πολλά πράγματα κρίνονται και στις πράξεις. Και η «Ένωση Αγρινίου» με πράξεις και με χειροπιαστές επενδύσεις συνεχίζει να επενδύει στον τόπο, θέλοντας από τη μεριά της να συνδράμει στο βαθμό που μπορεί και στο να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Θ. Κουτσουπιάς αναφέρθηκε και στη νέα επένδυση της ΑΜΦΙΓΑΛ, που τα τελευταία χρόνια διογκώνει συνεχώς τον κύκλο των εργασιών της και αναπτύσσεται. «Η εύκολη λύση για πολλά παιδιά είναι να φύγουν στο εξωτερικό, όμως ο ενάρετος δρόμος είναι ο δύσκολος δρόμος, να μείνεις εδώ και να παλέψεις να κάνεις τη χώρα σου καλύτερη» είπε ο Θ. Κουτσουπιάς απευθυνόμενος στους βραβευθέντες μαθητές και πρόσθεσε : «εμείς είμαστε μια επιχείρηση με την έδρα μας στο Αγρίνιο, θα μπορούσαμε και εμείς να βγάλουμε την έδρα μας στο εξωτερικό, να φτιάξουμε άλλες επιχειρήσεις, αλλά στηρίζουμε τον τόπο μας και τα χρήματα που κερδίζουμε τα επενδύουμε πάλι στην περιοχή».

Το ενδιαφέρον λοιπόν στα λεγόμενα του Θ. Κουτσουπιά ήταν πως οι παραινέσεις του προς τους νέους φοιτητές δεν ήταν θεωρίες… αλλά πράξεις που κάνει η «Ένωση Αγρινίου». Και συνήθως μια παραίνεση όταν συνοδεύεται από το ένα προσωπικό παράδειγμα γίνεται πολύ πιο πειστική.

Εφημερίδα «Συνείδηση»