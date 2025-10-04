Οι νέοι του Μεσολογγίου «διπλωμάτες» για μια μέρα – Μάθημα ειρήνης και διαλόγου στο AETOLIA-MUN

"Διπλωμάτες" έγιναν για μια ημέρα νέοι του Μεσολογγίου αναπτύσσοντας τις θέσεις τους σε διεθνή ζητήματα... Ένα μάθημα ειρήνης και διαλόγου στο AETOLIA-MUN

Με ιδιαίτερη χαρά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας βρέθηκε σήμερα στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου, στη συνάντηση νέων που προσομοίαζε συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την οποία επιμελήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μαθητές σε ρόλο διπλωματών ανέπτυξαν τις θέσεις τους πάνω σε διεθνή ζητήματα, συμμετέχοντας ενεργά σε έναν δημιουργικό διάλογο για τον κόσμο του αύριο.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε:

«Συζητήσαμε για το κοινό δικαίωμα όλων στην ειρήνη και στον διάλογο, και για την αξία του πλούτου της ανθρωπότητας, που είναι η ποικιλομορφία της. Η σημερινή προσομοίωση δεν ήταν απλώς ένα μάθημα διπλωματίας· ήταν μια άσκηση ζωής, μια εμπειρία πραγματικής ανθρώπινης συνύπαρξης που χτίζει γέφυρες, προσπερνώντας τα fake news, τα bots και τους εικονικούς φίλους».

Κλείνοντας, συνεχάρη θερμά τους διοργανωτές, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την άρτια προετοιμασία και την έμπνευση που αποπνέει η πρωτοβουλία του AETOLIA-MUN, επισημαίνοντας ότι «η Δυτική Ελλάδα χρειάζεται νέους ανθρώπους με ανοιχτό πνεύμα, που πιστεύουν στον διάλογο, στη συνεργασία και στην ειρηνική συνύπαρξη».