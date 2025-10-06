Οι «ΝΕΜΙΑ» ξεσηκώνουν το Αγρίνιο – Συναυλία για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών

Οι «ΝΕΜΙΑ» επιστρέφουν με μια μεγάλη συναυλία στο Αγρίνιο στην πλατεία Δημοκρατίας, στα πλαίσια του φεστιβάλ Welcome up 2025, υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Μετά την επιτυχημένη συναυλία του καλοκαιριού στον θερινό κινηματογράφο Ελληνίς το συγκρότημα ΝΕΜΙΑ , σε συνεργασία τον Δήμο Αγρινίου και στα πλαίσια του φεστιβάλ Welcome up 2025, υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου στην πόλη του Αγρινίου , επιστρέφει για ακόμα συναυλία στην Πλατεία Δημοκρατίας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Μια συναυλία γιορτή, ελεύθερη για όλους τους δημότες και φοιτητές. Be There!

Τo συγκρότημα ΝΕΜΙΑ κινείται γύρω από το ποπ-ροκ τραγούδι με ελληνικό στίχο, παντρεύοντας πολλές φορές τον ηλεκτρικό ήχο με τον λαϊκό ήχο του μπουζουκιού.

Αποτελείται από τους:

Κατερίνα Κουτσουπιά : φωνή

Βασίλης Κοτρώτσος : φωνή - μπουζούκι

Ανδρέας Φούκας : φωνή - πλήκτρα

Γιάννης Νικολαΐδης : κιθάρες

Ανδρέας Βλαχογιάννης : Τύμπανα

Ημερομηνία: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Ώρα Προσέλευσης: 8:00 μ.μ