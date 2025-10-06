Οι Μεσολογγίτες Κώστας Δημόπουλος και Μάντυ Ζωγράφου στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων

Οι Μεσολογγίτες Κώστας Δημόπουλος και Μάντυ Ζωγράφου στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, οι οποίοι έχουν ήδη διακριθεί στον χώρο τους, τιμώντας την πόλη τους.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Γηροκομείου Αθηνών το 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων σε συνδιοργάνωση με το Παρατηρητήριο Θεσμών του ΕΚΠΑ.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούσαν τα πολύ σημαντικά θέματα του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων των διαδίκων και της δίκαιης δίκης, τις σχέσεις δικηγόρων -δικαστών, του ποινικού δικαίου και των Μ.Μ.Ε. αλλά και των πρόσφατων τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα και των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων και των εγκλημάτων κατά των συγκοινωνιών.

Ομιλητές ήταν διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου και των τριών Νομικών Σχολών της χώρας, Δικαστικοί λειτουργοί και Εισαγγελείς καθώς και καταξιωμένοι Ποινικολόγοι. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή του Συνεδρίου αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του Αλέξανδρου Λυκουρέζου για την πολυετή προσφορά του στη μαχόμενη ποινική δικηγορία.

Ως ομιλητές συμμετείχαν στο Συνέδριο ο δικηγόρος Κώστας Δημόπουλος με θέμα "Η επίδραση των ΜΜΕ στη δημόσια αντίληψη για τη Δικαιοσύνη" και η Πρωτοδίκης Μάντυ Ζωγράφου με θέμα "Η εύλογη διάρκεια ως έκφανση της δίκαιης δίκης κατά την ΕΣΔΑ στην ποινική διαδικασία", οι οποίοι αν και νέοι επιστήμονες έχουν ήδη διακριθεί στον χώρο τους και τιμούν την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, από όπου κατάγονται.

Μάλιστα, η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, με πρωτοβουλία του Κώστα Δημόπουλου, ο οποίος διατελεί αναπληρωτής ταμίας της, σκοπεύει να διοργανώσει συνέδριο στο Μεσολόγγι, το 2026, συμμετέχοντας στους εορτασμούς για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: