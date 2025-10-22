Οι Knowledge partners του AGROWN 2025 θα γεφυρώσουν τη θεωρία με την πράξη στο Αγρίνιο

Οι Knowledge partners, ένα δίκτυο θεσμικών και επιστημονικών δυνάμεων πρόκειται να συμβάλλουν στην επιτυχία του αγροτοδιατροφικού συνεδρίου AGROWN 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο στις 31 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου.

Το AGROWN 2025 δεν είναι απλώς ένα συνέδριο. Είναι μια κοινότητα γνώσης, καινοτομίας και

συνεργασίας.

Πίσω από το πρόγραμμα και τις θεματικές του βρίσκονται πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί που συμβάλλουν με την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την έρευνά τους.

Οι Knowledge Partners του AGROWN είναι εκείνοι που δίνουν περιεχόμενο, προοπτική και επιστημονικό βάθος στις συζητήσεις, με πάνελ που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πράξη.

διαΝΕΟσις Η διαΝΕΟσις αποτελεί πρότυπο οικοσύστημα καινοτομίας και εκπαίδευσης. Μέσα από τη συστηματική ερευνητική της δραστηριότητα, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη χάραξη πολιτικών βασισμένων στη γνώση.

Στο Agrown 2025 παρουσιάζει τη μελέτη «Καλλιεργώντας το μέλλον. Η νέα εποχή στην ελληνική αγροτική εκπαίδευση», ανοίγοντας τον διάλογο για το πώς η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μοχλόςεκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα.

Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά

Έχοντας αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για τη νεανική αγροτική επιχειρηματικότητα, η Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά ενισχύει τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συνεργασία στον αγροδιατροφικό τομέα. Με πάνελ αφιερωμένο στη νέα ηγεσία και τις συνεργασίες, αναδεικνύει νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας και τον ρόλο της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα σε μια πιο βιώσιμη εποχή.

ΕΛΟΠΥ (Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας)

Ως εθνικός φορέας που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, η ΕΛΟΠΥ προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την πιστοποιημένη ποιότητα των ελληνικών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.

Στο Agrown 2025 aναδεικνύει τις τάσεις και προοπτικές του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, προβάλλοντας το μέλλον του «γαλάζιου χωραφιού» ως δυναμικό πυλώνα της ελληνικής αγροδιατροφής και βασικό συντελεστή της πράσινης ανάπτυξης.

ΠΕΝΑ (Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών)

Ως ο θεσμικός εκπρόσωπος των νέων αγροτών σε όλη τη χώρα, η ΠΕΝΑ στηρίζει ενεργά την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από τη δικτύωση, την επιμόρφωση και την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας.

Μέσα από το πάνελ «Καλλιεργώντας το Μέλλον μας στην Πράξη με Αειφορία και Ανθεκτικότητα», προβάλλει παραδείγματα νέων παραγωγών που εφαρμόζουν καινοτόμες, βιώσιμες και ανθεκτικές πρακτικές, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως κινητήρια δύναμη του αγροδιατροφικού μετασχηματισμού.

.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Πατρών διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνδεση της έρευνας με την αγροδιατροφική παραγωγή και την πράσινη καινοτομία.

Μέσα από τα Τμήματα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονίας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, προσφέρει επιστημονική υποστήριξη, οργανώνει εργαστήρια (workshops) και παρουσιάζει καινοτόμες πρακτικές που αφορούν τη βιώσιμη παραγωγή, τη μεταποίηση και τη διαχείριση πόρων.

ΣΕΚ – Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Ως ο κύριος φορέας εκπροσώπησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, ο ΣΕΚ προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα, την ασφάλεια των τροφίμων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων παραγωγών.

Συμμετέχει ενεργά στο AGROWN 2025 με προτάσεις πολιτικής, καλές πρακτικές και παρεμβάσεις που αφορούν τη διαχείριση των πόρων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή του κλάδου στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.

Τριχωνίδα Αναπτυξιακή

Ως αναπτυξιακός οργανισμός με ισχυρή παρουσία στη Δυτική Ελλάδα, η Τριχωνίδα Αναπτυξιακή αποτελεί κομβικό φορέα τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνεργασίας. Ως θεματικός χορηγός και συνεργάτης του AGROWN 2025, προβάλλει έργα και πρωτοβουλίες που συνδέουν την αγροδιατροφή με την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τη δικτύωση, την καινοτομία και την

τοπική παραγωγική ταυτότητα της περιοχής.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Στρατηγικός φορέας της τοπικής επιχειρηματικότητας και μεταποίησης, συμμετέχει ενεργά στη δικτύωση των παραγωγών και επιχειρήσεων της περιοχής, ενισχύοντας τον διάλογο για καινοτομία και ανάπτυξη. Ως knowledge partner του AGROWN 2025, φέρνει στο προσκήνιο τη διάσταση της πράσινης επιχειρηματικότητας και των οικολογικών λύσεων βασισμένων στη φύση.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ως knowledge partner και συνδιοργανώτρια, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύει τον ρόλο των Περιφερειών ως κινητήριες δυνάμεις του μετασχηματισμού του πρωτογενούς τομέα.

Μέσα από δύο κεντρικές συνεδρίες, θέτει στο επίκεντρο τα πραγματικά ζητήματα της παραγωγής, της βιωσιμότητας και της διαχείρισης φυσικών πόρων

Ένα Δίκτυο Θεσμικών και Επιστημονικών Δυνάμεων: Κάθε συνεργάτης, από τις θεσμικές αρχές έως τους ερευνητικούς φορείς, συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στο να γίνει το AGROWN 2025

πλατφόρμα διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και εφαρμοσμένων λύσεων.

Το αποτέλεσμα; Ένα συνέδριο που δεν μένει στη θεωρία, αλλά παράγει γνώση, προτάσεις και

δίκτυα συνεργασίας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και

«ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Αγρινίου και το

Πανεπιστήμιο Πατρών, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, το Αγρίνιο γίνεται το σημείο συνάντησης για όσους σχεδιάζουν το αύριο της αγροδιατροφής.

