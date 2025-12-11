Οι κατηγορίες των Δήμων της Αιτωλοακαρνανίας βάσει του νέου Κώδικα

Αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των δήμων και της Αιτωλοακαρνανίας φέρνει ο νέος Κώδικας που θα διέπει τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης θεσμοθετώντας 10 κατηγορίες δήμων ανά τη χώρα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι υπό διαβούλευση ακόμα έρχονται 10 κατηγορίες δήμων. Οι ορεινοί δήμοι με διαχωρισμό σε μικρούς και μεγάλους, οι παραμεθόριοι δήμοι, οι νησιωτική δήμοι με διαχωρισμό σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί δήμοι με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων, οι δήμοι πρωτεύουσες νομών (ανεξαρτήτως πληθυσμού), οι μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι με πληθυσμό από 10.000 έως 25.000 κατοίκους, οι μικροί ηπειρωτικοί δήμοι με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους, οι αστικοί δήμοι, που έχουν έναν τουλάχιστον ένα οικισμό άνω των 20.000 κατοίκων και οι δήμοι των μικροπολιτικών συγκροτημάτων, μία κατηγορία που αφορά τους δήμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη.

Με βάση λοιπόν τη νέα κατηγοριοποίηση ο δήμος Αγρινίου θα ενταχθεί στην κατηγορία των αστικών δήμων, το Μεσολόγγι στην κατηγορία των δήμων πρωτευουσών νομών, το Θέρμο στην κατηγορία των μικρών ορεινών δήμων, οι δήμοι Ξηρομέρου, Αμφιλοχίας και Ακτίου – Βόνιτσας στην κατηγορία των μεσαίων ηπειρωτικών δήμων, καθώς ο πληθυσμός τους κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 14.000 κατοίκων, ενώ ο δήμος Ναυπακτίας που με βάση την τελευταία απογραφή ξεπερνά οριακά έστω τις 25.000 κατοίκους θα ενταχθεί στην κατηγορία των μεγάλων ηπειρωτικών δήμων.

Όλες αυτές οι κατηγορίες θεσπίζονται, προκειμένου να υπάρξουν ανάλογες πρόνοιες σε θέματα χρηματοδοτήσεων από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα, σε θεσμικά ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία των δήμων, τη στελέχωσή τους κτλ, αλλά και σε διοικητικά θέματα σε σχέση με την ευρύτερη λειτουργία του Κράτους.

Εφημερίδα «Συνείδηση»