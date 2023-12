Οι καλύτερες στιγμές από την ηγετική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νετς

Ο “Greak Freak” ήταν ο κινητήριος μοχλός των Μπακς στη νίκη των “ελαφιών” κόντρα στην ομάδα από τη Νέα Υόρκη και ο επίσημος λογαρισμός της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάβασε βίντεο με τα Highlights του.

Η ομάδα από το Μιλγουόκι επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας επί των Νετς με 122-114, απόλυτως πρωταγωνιστής στην επικράτηση των “ελαφιών” ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πλησίασε το τρίπλ ντάμπλ με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβασε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του “Greak Freak” από την αναμέτρηση.

A near triple-double on 83% shooting in 30 minutes.

32 PTS | 10 REB | 8 AST | 2 BLK pic.twitter.com/qMyUHppp8o

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 28, 2023