Οι Καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Δήμου Αγρινίου - ΔΩΡΕΑΝ η παρακολούθηση για τα παιδιά με ανέργους και τους δύο γονείς

Οι Καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Δήμου Αγρινίου και φέτος είναι αρκετές ώστε να καλύψουν όλες τις προτιμήσεις και το σημαντικό είναι πως τα παιδιά με άνεργους και τους δύο γονείς θα μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ τις δραστηριότητες που επιθυμούν

Ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει και φέτος το ταξίδι στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού , προσφέροντας καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο Αγρίνιο και στο διευρυμένο Δήμο.

Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου τα παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, θα μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Αγρινίου δίνει την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να χαρούν τις αξίες της τέχνης ανεξαρτήτως κοινωνικών οικονομικών δυνατοτήτων.

ΧΟΡΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ:

Γκέκας Μιχάλης 6936123226

Δανιάς Παναγιώτης 6955374439

ΚοντογιάνηΜάρια 6947121385

Μαυρίκα Αικατερίνη 6997650895

Ντίνος Κωνσταντίνος 6982011217

Πούτα Γεωργία 6972162668

Τσιάμης Φάνης 6974356438

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΙΛΑΤΕΣ:

Πεσλή Χρύσα 6975735180

Κρικώνη Ασπασία 6971621847

Μαυρίκα Αικατερίνη 6997650895

ΑΕΡΟΜΠΙΚ:

Κρικώνη Ασπασία 6971621847

Πεσλή Χρύσα 6975735180

Φαρμάκη Αλεξία 6972300555

ΜΟΝΤΕΡΝΟ:

Μαυρίκα Αικατερίνη 6997650895

Ζήση Αναστασία : 6949078119

Τσετσέλη Μάρθα 6947890222

ZUMBA:

Ζήση Αναστασία : 6949078119

Τα ανωτέρω τμήματα θα λειτουργήσουν στην οδό Στρ. Παν. Δαγκλή 27 (π. Αποθήκες καπνού Παπαστράτου) καθώς και σε αίθουσες των Δημοτικών σχολείων της πόλης και των Κοινοτήτων του Δήμου.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

TMHMATAΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ:

Κανιούρη Βιβή 6945888923

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΙ ΧΟΡΩΔΟΙ

Μπούκουρα Αλέκα :6932626393

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ CARLORFF– DALCROZE:

Μπούκουρα Αλέκα :6932626393

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ:

Μπούκουρα Αλέκα :6932626393

Κανιούρη Βιβή 6945888923

Καμποσιώρα Κων/να 6971966601

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ :

Μπούκουρα Αλέκα :6932626393

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Αθανασόπουλος Γεώργιος 6985643979

Φεγγούλης Μάκης 6972710159

Μανωλάτος Δημήτριος 6974531509

ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ )

Γρέντζελου Ευσταθία 6985073363

Επίσης θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Τμήματα:

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ KAI ΕΝΗΛΙΚΕΣ :

Ζαρκάδα Κάτια 6932116865

Παντολέινα Γεωργία 6983795119

ΜΠΡΙΤΖ :

Κούρτης Δημήτριος 6973320528

ΣΚΑΚΙ :

Κολοβός Γρηγόρης 6944991752

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Για μαθητές από Α΄ Δημοτικού, εφήβους και ενήλικες.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Παιδικά τμήματα – Μίχου Βασιλική: 6997332251

Εφήβων – Γώγος Νικόλαος: 6909844355

Ενηλίκων – Μπλιθικιώτη Χριστίνα: 6973617091

Προετοιμασία για Α.Σ.Κ.Τ. – Μπλιθικιώτη Χριστίνα: 6973617091

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τσιρώνη Σπυριδούλα: 6976656797

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

Καρακώστας Αλέξανδρος: 6989758966

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ζαχρήστος Θέμης: 6947749066

Εγγραφές στη γραμματεία : Παπαστράτου 83 –Τηλέφωνο 2641048372

Τμήμα Κοπτικής – Ραπτικής

Υφασματολογία – Σχέδιο Πατρόν

Ξανθή Γκούβρα 6947755352

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

Πληροφορίες – εγγραφές : 5.00 μ.μ. – 8.30 μ.μ. στη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου

Διεύθυνση : Σουλίου 18 - Αγρίνιο, Τηλ.: 26410 58158