Οι Καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Δήμου Αγρινίου - ΔΩΡΕΑΝ η παρακολούθηση για τα παιδιά με ανέργους και τους δύο γονείς
Οι Καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Δήμου Αγρινίου και φέτος είναι αρκετές ώστε να καλύψουν όλες τις προτιμήσεις και το σημαντικό είναι πως τα παιδιά με άνεργους και τους δύο γονείς θα μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ τις δραστηριότητες που επιθυμούν
Ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει και φέτος το ταξίδι στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού , προσφέροντας καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο Αγρίνιο και στο διευρυμένο Δήμο.
Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου τα παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, θα μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Αγρινίου δίνει την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να χαρούν τις αξίες της τέχνης ανεξαρτήτως κοινωνικών οικονομικών δυνατοτήτων.
Τ Μ Η Μ Α Τ Α
ΧΟΡΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ:
Γκέκας Μιχάλης 6936123226
Δανιάς Παναγιώτης 6955374439
ΚοντογιάνηΜάρια 6947121385
Μαυρίκα Αικατερίνη 6997650895
Ντίνος Κωνσταντίνος 6982011217
Πούτα Γεωργία 6972162668
Τσιάμης Φάνης 6974356438
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΙΛΑΤΕΣ:
Πεσλή Χρύσα 6975735180
Κρικώνη Ασπασία 6971621847
Μαυρίκα Αικατερίνη 6997650895
ΑΕΡΟΜΠΙΚ:
Κρικώνη Ασπασία 6971621847
Πεσλή Χρύσα 6975735180
Φαρμάκη Αλεξία 6972300555
ΜΟΝΤΕΡΝΟ:
Μαυρίκα Αικατερίνη 6997650895
Ζήση Αναστασία : 6949078119
Τσετσέλη Μάρθα 6947890222
ZUMBA:
Ζήση Αναστασία : 6949078119
Τα ανωτέρω τμήματα θα λειτουργήσουν στην οδό Στρ. Παν. Δαγκλή 27 (π. Αποθήκες καπνού Παπαστράτου) καθώς και σε αίθουσες των Δημοτικών σχολείων της πόλης και των Κοινοτήτων του Δήμου.
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
TMHMATAΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ:
Κανιούρη Βιβή 6945888923
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΙ ΧΟΡΩΔΟΙ
Μπούκουρα Αλέκα :6932626393
ΤΜΗΜΑΤΑ - ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ CARLORFF– DALCROZE:
Μπούκουρα Αλέκα :6932626393
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ:
Μπούκουρα Αλέκα :6932626393
Κανιούρη Βιβή 6945888923
Καμποσιώρα Κων/να 6971966601
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ :
Μπούκουρα Αλέκα :6932626393
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ)
Αθανασόπουλος Γεώργιος 6985643979
Φεγγούλης Μάκης 6972710159
Μανωλάτος Δημήτριος 6974531509
ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ )
Γρέντζελου Ευσταθία 6985073363
Επίσης θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Τμήματα:
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ KAI ΕΝΗΛΙΚΕΣ :
Ζαρκάδα Κάτια 6932116865
Παντολέινα Γεωργία 6983795119
ΜΠΡΙΤΖ :
Κούρτης Δημήτριος 6973320528
ΣΚΑΚΙ :
Κολοβός Γρηγόρης 6944991752
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Για μαθητές από Α΄ Δημοτικού, εφήβους και ενήλικες.
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Παιδικά τμήματα – Μίχου Βασιλική: 6997332251
Εφήβων – Γώγος Νικόλαος: 6909844355
Ενηλίκων – Μπλιθικιώτη Χριστίνα: 6973617091
Προετοιμασία για Α.Σ.Κ.Τ. – Μπλιθικιώτη Χριστίνα: 6973617091
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τσιρώνη Σπυριδούλα: 6976656797
ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ
Καρακώστας Αλέξανδρος: 6989758966
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ζαχρήστος Θέμης: 6947749066
Εγγραφές στη γραμματεία : Παπαστράτου 83 –Τηλέφωνο 2641048372
Τμήμα Κοπτικής – Ραπτικής
Υφασματολογία – Σχέδιο Πατρόν
Ξανθή Γκούβρα 6947755352
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΩΝ
Πληροφορίες – εγγραφές : 5.00 μ.μ. – 8.30 μ.μ. στη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου
Διεύθυνση : Σουλίου 18 - Αγρίνιο, Τηλ.: 26410 58158