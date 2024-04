Οι Ισραηλινοί σκότωσαν με drone διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Τον θάνατο διοικητή της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone στον Λίβανο ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη (16.4.24) οι Ισραηλινοί

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πρόκειται για τον Ισμαήλ Γιουσέφ Μπαζ (Ismael Yousef Baz), που ο βαθμός ισοδυναμεί με αυτόν του διοικητή ταξιαρχίας, και έχασε τη ζωή του από επίθεση με drone στην πόλη Αϊν Μπαλ, κοντά στην Τύρο.

Οι IDF λένε ότι ήταν «ανώτερο και βετεράνο στέλεχος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ» κατέχοντας διάφορες θέσεις, με τελευταία αυτή του διοικητή της παράκτιας περιοχής.

«Στο πλαίσιο της θέσης του, συμμετείχε στην προώθηση και το σχεδιασμό εκτοξεύσεων ρουκετών και αντιαρματικών πυραύλων προς το κράτος του Ισραήλ από την παράκτια περιοχή του Λιβάνου», αναφέρει ο στρατός.

