Οι ΗΠΑ θέλουν τους S-400 της Τουρκίας στην Ουκρανία – Αποκάλυψη New York Times

Το σενάριο της αποστολής των S-400 που έχει (αναξιοποίητους) η Τουρκία στην Ουκρανία «κυκλοφορεί» στα αμερικανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των New York Times, Ντέιβιντ Σάνγκερ, η πρόταση έχει γίνει από τις ΗΠΑ, αλλά η τουρκική πλευρά δεν έχει απαντήσει.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι ΗΠΑ θέλουν να στείλει η Τουρκία το αντιαεροπορικό / αντιπυραυλικό σύστημα των S-400 για να χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία ενάντια στη Ρωσία. Αν η Άγκυρα δεχτεί, οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι θα μπορούσε να εξεταστεί ως αντάλλαγμα το ενδεχόμενο να επιστρέψει και πάλι η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.

Από το πρόγραμμα, δηλαδή, από το οποίο εκδιώχθηκε η Τουρκία όταν είχε αγοράσει από τη Ρωσία τους S-400!

NEWS: The United States has quietly floated to Turkey a proposal that it transfer its Russian-supplied S-400 anti-aircraft systems to Ukraine to use against….Russian planes. A double play: It would give Ukraine a capability far beyond…. 1/2

— David Sanger (@SangerNYT) March 19, 2022