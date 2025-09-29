Οι γεύσεις του τόπου μας σε ένα λεύκωμα – Ενθουσίασε η παρουσίαση στο Αγρίνιο

Ενθουσίασε στο Αγρίνιο η παρουσίαση της θεματικής έκδοσης «Τόπου Γεύσεις», αναδεικνύοντας την αγροτοδιατροφική ταυτότητα της περιοχήςσε ένα «λεύκωμα».

Ο Δήμος Αγρινίου και η Τριχωνίδα Α.Ε. πραγματοποίησαν μία ξεχωριστή εκδήλωση στην παλιά αγορά του Αγρινίου, στην πλατεία Δημάδη, κατά την οποία παρουσιάστηκε η θεματική έκδοση «Τόπου Γεύσεις», συνοδευόμενη από δράσεις γευσιγνωσίας και προβολή τοπικών προϊόντων της περιοχής. Η παρουσίαση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 29.09.25 και κέντρισε το ενδιαφέρων των παρευρισκόμενων, όπως επίσης απέσπασε θερμότατο χειροκρότημα.

Επρόκειτο για την πρώτη ολοκληρωμένη θεματική έκδοση του Δήμου Αγρινίου, η οποία στόχευε στην ανάδειξη της τοπικής αγροτοδιατροφικής φυσιογνωμίας και ανέδειξε προϊόντα, εδέσματα και γεύσεις που χαρακτήριζαν τον τόπο!

Το λεύκωμα απαρτίζεται από τέσσερις ενότητες. Η πρώτη αφορά την τεκμηρίωση της αγροτοδιατροφικής φυσιογνωμίας της περιοχής του Δήμου Αγρινίου και η δεύτερη παρουσιάζει 20 τοπικά προϊόντα, εκ των οποίων τα 10 είναι τοπικές ποικιλίες που επικυρώθηκαν για πρώτη φορά.

Το τρίτο μέρος εστιάζει στο πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου, με έμφαση στις γεύσεις και στις γιορτές γεύσεων που διοργανώνονταν από τοπικούς συλλόγους κατά καιρούς, ενώ στην τέταρτη και τελευταία ενότητα καταγράφονται 30 παραδοσιακές συνταγές, από τις οποίες οι 11 είχαν αντληθεί από το βιβλίο της κ. Καλοβού - Τζάνη, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν και περιλάμβανε συνταγές δοσμένες με τον αυθεντικό τρόπο που μια γιαγιά θα τις υπαγόρευε σε μια νεότερη γυναίκα λ.χ. στην εγγονή της.

Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Συντονισμός της εκδήλωσης ήταν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγρινίου και Διευθύνων Σύμβουλος της «Τριχωνίδα Α.Ε.» Βασίλης Φωτάκης, ενώ την παρουσίαση της έκδοσης «Τόπου Γεύσεις» έκανε ο Γενικός Διευθυντής της «Τριχωνίδα Α.Ε.» Χάρης Καφρίτσας.

