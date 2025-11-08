Οι φίλοι του Παναιτωλικού έστησαν πανό στον αγώνα με την ΑΕΛ για τον δολοφονημένο φίλο της ΑΕΚ, Μάριο Ρουμπή

Οι φίλοι του Παναιτωλικού έστησαν πανό στη θύρα των οργανωμένων στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet για τον δολοφονημένο φίλο της ΑΕΚ, Μάριο Ρουμπή. Στο Αγρίνιο θα ανοίξει η «αυλαία» της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου ο Παναιτωλικός θα υποδεχτεί την ΑΕΛ Novibet. Στην έδρα των Καναρινιών θα φιλοξενηθούν φίλοι και των δυο ομάδων, καθώς το παρών θα δώσουν περίπου 100 Λαρισαίοι που «ακολούθησαν» τους Βυσσινί.

Πριν την αναμέτρηση οι οργανωμένοι φίλοι των Αγρινιωτών, Warriors, έστησαν πανό στην εξέδρα τους που έγραφε «Forever Local Forever Loyal», το οποίο στη μέση είχε ένα σήμα που δείχνει πως απαγορεύονται τα μαχαίρια, ως μήνυμα για τον δολονημένο οπαδό της ΑΕΚ, Μάριο Ρουμπή.