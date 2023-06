Οι επίσημες ανακοινώσεις για το υποβρύχιο Titan: Ίσως δεν βρεθούν ποτέ οι σοροί των επιβατών

Λίγο νωρίτερα, η εταιρεία OceanGate ανακοίνωσε πως και οι πέντε επιβάτες είναι νεκροί.

Οι πέντε επιβαίνοντες ήταν: ο 61χρονος αμερικανός ιδρυτής της OceanGate Στόκτον Ρας, ο 77χρονος Γάλλος ωκεανογράφος Πολ-Ανρί Ναρζολέ, ο 59χρονος βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο 48χρονος πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο 19χρονος γιος του, Σουλεϊμάν.

This is so tragic and don’t you dare to say “oh they deserve it”. If you only have empathy for some people and you’re cruel with others you’re a hypocrite. Rest in peace to everyone in the titanic submarine. #Titan pic.twitter.com/Ub7GkYDP5Q

