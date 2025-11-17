Οι επαγγελματοβιοτέχνες της Αιτωλοακαρνανίας τιμούν και φέτος την επέτειο του Πολυτεχνείου

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας τιμά και φέτος την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τη μνήμη όσων έπεσαν θύματα υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα του λαού μας σε μια αξιοπρεπή ζωή.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Το Πολυτεχνείο δεν είναι απλώς μια ιστορική μνήμη. Είναι ζωντανό σύμβολο αντίστασης απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχισμού, κοινωνικής αδικίας και περιορισμού των δικαιωμάτων. Τα αιτήματα των φοιτητών του Νοέμβρη του ’73 για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ, σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες, οι περιορισμοί των δημοκρατικών ελευθεριών και οι πιέσεις στον κόσμο της εργασίας συνεχίζονται.

Δεσμευόμαστε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό τον αγώνα, να μη συμβιβαστούμε με τους συντηρητικούς μονόδρομους και να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας, σήμερα όπως και τότε ελευθερία, δικαιοσύνη, περισσότερη δημοκρατία.

Το Πολυτεχνείο ζει και δεν θα παραδοθεί στη λήθη του χρόνου!