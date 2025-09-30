Οι έμποροι της ΟΕΣΒΔΕΝ στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτώβρη

Και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων (ΟΕΣΒΔΕΝ) θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτώβρη.

Η ανακοίνωση:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ αποδείχθηκαν ένας ακόμα εμπαιγμός. Μετά από μήνες που τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης στα ΜΜΕ και στο συνδικαλιστικό κίνημα των επαγγελματιών διέδιδαν ότι έρχονται βελτιώσεις για τους μικρούς εμπόρους και επαγγελματίες, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ψίχουλα.

Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει την σκληρή πραγματικότητα που συνεχίζεται :

τη φοροληστεία

τα τεκμήρια

τις ψηφιακές θηλιές

τα χαράτσια από το πρώτο ευρώ.

Οι θυσίες μας γεμίζουν τα ταμεία του κράτους, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες απολαμβάνουν προνόμια και φοροαπαλλαγές. 7,9 δισ. πρωτογενές πλεόνασμα μόνο στο επτάμηνο Γενάρη – Ιούλη 2025. 11,3 δισ. κέρδη οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, 4,5 δισ. οι τράπεζες το 2024. Την ίδια ώρα, χιλιάδες μικροί επαγγελματίες πνίγονται στα χρέη. Ακόμη και οι όποιες εξαγγελίες για μείωση της φορολογίας δεν αναιρούν τον ληστρικό χαρακτήρα της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα:

2025 → Ελάχιστος τεκμαρτός φόρος: 2.022 €

2026 → Αυξάνεται στα 2.307 €

2027 → Μειώνεται ελάχιστα, στα 2.112 € για 2 παιδιά.

Δηλαδή, το 2027 παρά τις μειώσεις τον φορολογικών συντελεστών θα πληρώσουμε περισσότερα από ότι το 2025!

Η κυβέρνηση που διαφήμιζε την “πάταξη της φοροδιαφυγής” για να περάσει το έκτρωμα της τεκμαρτής μας φορολόγησης, κατηγορώντας τους μικρούς επαγγελματίες στα μάτια των εργαζόμενων και των συνταξιούχων ως τους υπαίτιους για το διαρκές στένεμα του ζωναριού, είναι απόλυτα εκτεθειμένη.

Δύο χρόνια μετά το νόμο 5073, όσα υποσχέθηκε ότι δήθεν θα βελτιώσει μετά την “φορολογική μας συμμόρφωση” είναι σε χειρότερη κατάσταση. Τα νοσοκομεία είναι διαλυμένα, τα σχολεία ανοίγουν με χειρότερους όρους από ότι έκλεισαν τον Ιούνιο και οι λαϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα πρέπει να πουν και ευχαριστώ, γιατί απότο ματωμένο πλεόνασμα των 7,9 δις του Γενάρη – Ιούλη θα πάρουν πίσω το προκλητικό ποσό των 10 λεπτών την μέρα!

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ! ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ

Σε συνθήκες οξυμμένων ανταγωνισμών και πολεμικών αναμετρήσεων , η επίθεση θα συνεχιστεί αν δεν τους σταματήσουμε. Χορτάσαμε σωτήρες, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσει το κίνημα των μικρών αυτοαπασχολούμενων και ο κοινός αγώνας με τους μισθωτούς, τους μικρούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία. Κανένας μόνος του. Μαζί υποφέρουμε από τις αντιλαϊκές πολιτικές, μαζί πρέπει να αντιπαλέψουμε τον κοινό εχθρό, το μεγάλο κεφάλαιο και τα κέρδη του, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που το στηρίζουν σε βάρος μας, την ΕΕ που μας θεωρεί διαρθρωτικό πρόβλημα.

Αυτό τον αγώνα εχθρεύονται οι κυβερνήσεις και προσπαθούν με χυδαίο κοινωνικό αυτοματισμό να διασπάσουν, διαχωρίζοντας ύπουλα τις δικές μας ανάγκες από αυτές των εργαζόμενων. Η πραγματικότητα είναι ότι μαζί πληρώνουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στην στέγη, τους πλειστηριασμούς. Μαζί αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος που σμπαραλιάζει την υγεία, την παιδεία, την προστασία απόφυσικά φαινόμενα, γιατί είναι κόστος που θα μειώσει την αμύθητη κερδοφορία των ομίλων. Αυτή η πολιτική πρέπει να μπει μια και καλή στο στόχαστρο.

Δηλώνουμε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζόμενων ενάντια στο νέο νομοθετικό έκτρωμα για το 13ωρο.

Ξεχειλώνει κάθε έννοια σωματικής και ψυχικής ξεκούρασης, κάθε έννοια οικογενειακού προγραμματισμού και αυτό εμείς το ξέρουμε καλά, το ζούμε καθημερινά. Το ν/σ είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των μονοπωλίων, που επιδιώκουν την εκμετάλλευση και την 24ωρη αγορά εργασίας, η οποία παρασέρνει με μαθηματική ακρίβεια και τα μικρά μαγαζιά, χωρίς όμως εισοδηματικό αντίκρισμα. Αρκεί να αναρωτηθούμε: πόσες Κυριακές έχουμε φτάσει να λειτουργούμε τα καταστήματα και τα γραφεία μας σε μία άκαρπη προσπάθεια να ανταγωνιστούμε τα μεγάλα ψάρια του εμπορίου, των υπηρεσιών κ.α.

Όσον αφορά ορισμένους, λίγους, που ορέγονται κέρδη από το ξεζούμισμα των εργαζόμενων, ας σκεφτούν τα παιδιά τους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ας σκεφτούν ότι μπορεί και εμείς να επιστρέψουμε αναγκαστικά στη μισθωτή εργασία.

Αλώστε, όλοι εμείς που στηριζόμαστε κυρίως στην προσωπική μας εργασία, λίγα έχουμε να κερδίσουμε. Αντίθετα πολλά έχουμε να χάσουμε αφού η καθημερινή μας πελατεία, η λαϊκή οικογένεια έχει ήδη στεγνώσει.

Καλούμε τους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη μας να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε κάθε πόλη την 1 η Οκτώβρη.

Απαιτούμε: